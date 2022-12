Ya son varios años los que el exarquero de la selección Colombia Faryd Mondragón ha hecho parte de los panelistas deportivos de Win Sports, y también en los que ha sido protagonista de varias polémicas.



La más conocida, sin duda alguna, fue su participación en el taller Construyendo País de 2019, liderado por el presidente en ese momento, Iván Duque.

En su momento, decidió aprovechar su turno al micrófono en el evento de la Presidencia para elogiar a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por sus gestiones en favor del fútbol femenino y por, según él, haber sido la "madrina" de las jugadoras de la Selección Colombia que obtuvieron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año en Lima (Perú).

"Señora Vicepresidenta, no había tenido el placer de conocerla y felicitarla porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya, en gran parte, porque usted ha sido la madrina de esas niñas. Sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien", dijo Mondragón durante su intervención, que fue bastante criticada por desmeritar el trabajo de las 'Superpoderosas'.

El 'profundo análisis' de Mondragón

El martes 6 de diciembre de 2022 será recordado como un día oscuro para el fútbol español. Para la sorpresa de los fanáticos del balonpié a nivel mundial, la selección de España fue eliminada por la marroquí en penaltis.

El aguante del equipo africano en un empate 0-0 durante los 90 minutos de partido, y los 30 de prórroga, no fue lo único que sorprendió. Marcaron con gracia tres goles, mientras que los españoles erraron todos, dejando la definición tres goles por cero, ganando Marruecos.

En esta ocasión, el exarquero y comentarista se refirió a este partido y a la calidad de cobro de los penales por parte de la selección catalana, que para él fue pésima: "En los penales es la única circunstancia, en el fútbol, en la que el arquero tiene toda la ventaja (...) Los tres de España hoy, muy mal pateados".

Al respecto, Luis Carlos Vélez le cuestionó que el arquero marroquí, Yassine Bounou, conocido como Bono, es un "atajador de penales. De 50, había atajado el 26 por ciento antes de hoy y demostró esa constante". A lo que Mondragón respondió: "Es que para atajarlos hay que tirarse al lado que es".

Los memes no se hicieron esperar. El comentarista fue tachado de "básico" y "poco profundo" en sus análisis futbolísticos. "Eso pasa cuando uno no se prepara para ejercer un cargo. Faryd Mondragón fue un excelente arquero, pero como comentarista no le da", escribió un usuario de Twitter.

Eso sí, también hubo quienes lo defendieron: "Aquí como abogado del diablo, creo que trato de decir que no todos los arqueros tienen la intuición de adivinar el lado a donde va el balón".

