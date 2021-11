¿Lokillo habría rechazado hacer parte de ‘MasterChef Celebrity'?

Lokillo es uno de los comediantes colombianos más reconocidos en el país, pues su paso por diferentes formatos radiales y televisivos de importantes cadenas le han otorgado un amplio público que lo distingue y apoya en cualquier lugar.

El también presentador hizo parte del elenco de ‘Sábados felices’ de ‘Caracol televisión’, en el cuál mostró sus habilidades artísticas y dejó en evidencia su talento para la imitación y creación de personajes como ‘Rastacuando’, un cantante de reggae.



Al igual que otros importantes comediantes colombianos, el paisa ha sabido aprovechar todos sus talentos para incursionar incluso en el cine, con la película ‘Mi otra yo’. Además, llegó a estar en el top 10 de producciones más vistas en Colombia con ‘Lokillo, nada es igual’ en Netflix.

Recientemente, algunos de sus compañeros comediantes fueron vistos en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, que presentó el canal ‘RCN’, en el cual, según el humorista, no está interesado en participar.



De acuerdo con lo mencionado en una reciente entrevista para el portal ‘Infobae’, el antioqueño confesó que, aunque le parecen muy entretenidos estos programas, prefiere no hacer parte de ellos e, incluso, hizo referencia (entre risas) a que lo habrían invitado y los rechazó, aunque no lo dejó en claro.



“Ya me invitaron y dije que no", dijo riendo, y añadió: "No, no me interesan mucho los realitys show. Creo que ese tiempo lo aprovecho construyendo otras cosas”.



A su vez, señaló que disfruta mucho ver este tipo de formatos y que le parece fantástica la participación de otros humoristas en esta última temporada, pues es una gran oportunidad no sólo individual sino que trae mérito para todo el ‘gremio’ humorístico.



“Justo hoy hablaba con ‘Polilla’, que es comediante y compadre mío, que todo lo que le pase a los comediantes realmente le está pasando a la comedia, por encima de los nombres. Si Lokillo hoy es nominado a un premio, es la comedia la que gana; si un comediante va y se gana un reality, es la comedia la que gana porque seguimos demostrando que en la industria del entretenimiento, definitivamente el humor es la mejor propuesta”, concluyó al respecto en la mencionada entrevista.



En cuanta a la última edición de 'MasterChef', los personajes del humor que participaron lograron llegar a la final del concurso de cocina más famoso del país. En la producción, los comediantes no solo le sacaron risas a los televidentes, también dejaron en evidencia sus aprendizajes culinarios, como es el caso de Liss Pereira y Frank ‘el flaco’, quienes estuvieron muy cerca de ganar.



El último reto de este reality de cocina lo ganó la actriz Carla Giraldo, quien celebró su victoria con su familia y sus amigas ‘las babys’.

