El comediante 'Estiwar G' denunció cómo le vaciaron su cuenta de Nequi: 'Me robaron'

Luis Fernando Arias, mejor conocido como ‘Estiwar G’, es un comediante y creador de contenido humorístico enfocado en sus experiencias como ‘ñero bogotano’. En sus videos, muy bien recibidos en redes sociales como TikTok o Instagram, hace contenido como tours gastronómicos en los barrios de bajos recursos de la capital, o listas de prendas con las que se puede identificar a un ‘ñero’.



(Lea también: Estiwar G les preguntó a los vendedores de TransMilenio cuanto ganan: 'Es mucho dinero').

Sin embargo, no todo el contenido de Arias es humor, pues en uno de sus videos más recientes le contó a sus seguidores que le habían vaciado su cuenta de Nequi, en la que tenía “un poco más de un salario mínimo”.

“Papitos, les cuento que me robaron. Yo dizque hablando de cómo hacer para evitar un hurto y pille”, le contó Estiwar a sus seguidores, visiblemente desmotivado por el suceso.



“Fuimos a pagar una línea telefónica aquí en la empresa, que estaba con Claro. Bos metimos a la página del operador y dijimos que íbamos a pagar por Nequi. No es algo que solemos hacer, pero en este caso se nos hizo sencillo. Metimos los datos y le dimos 'pagar'”, narró el comediante, en una acción que, hasta ese momento, parecía cotidiana.



Pero tal parece que, después de pagar, un hacker accedió a su cuenta y la vació: “El 'changonazo' vino cuando vimos que la cuenta de Nequi quedó blanqueada. Gracias a Dios no suelo tener mucho dinero en Nequi, porque me genera cierta desconfianza, pero igual tenía un poco más de un salario mínimo”.



“Para uno que se la gana a pulso, honestamente, eso es plata (...). Nos comunicamos con Nequi y con Claro, pero hasta el momento no ha habido respuesta”, agregó Estiwar.



(De interés: Estiwar G le reveló a la 'Revista Credencial' cuál es su mayor motivación).



“Yo creo que esa platica se perdió, pero hago esto para que a ustedes no les pase. Resulta que a estas empresas, de telefonía y bancarias, les están clonando las páginas. Usted pone la página en Google y les sale de primera (la página falsa)”, explicó, dando contexto sobre la modalidad.



“Es una página igualita, con el mismo diseño y los mismos logos que las páginas oficiales. (...) Siempre tienen que estar atentos a la dirección de arriba, que sea la misma de la página oficial de la empresa”, advirtió el comediante. “Otro dato importante: nunca contesten una llamada mientras están haciendo operaciones de este tipo”, concluyó.

Consejos de seguridad de Nequi

Ante el alarmante crecimiento de estafas y robos a través de la imitación de la aplicación, el equipo de Nequi lanzó un comunicado con recomendaciones de seguridad que le aconsejan a sus usuarios aplicar en la cotidianidad, que son las siguientes:

Cambiar la clave de su celular constantemente y no usar la misma clave de desbloqueo para su celular y para Nequi. En la App Nequi, en ‘Ajustes’ dentro del perfil, puede entrar a la opción de ‘Seguridad’ y solicitar que la app lo notifique cada que haga una transacción. Además, puede activar llaves de seguridad adicionales como la biometría facial o de voz. Al recibir un pago, verificar que la plata sí le haya entrado a su Nequi. No solo se fíe por el comprobante de pago o pantallazo, vaya a los Movimientos en su app Nequi y compruebe que la transacción sí haya sido exitosa. Tener en cuenta que Nequi usa un único número desde donde remite mensajes de texto para reportar transacciones, este es el 85954. Mensajes enviados desde otros números, no corresponden a SMS enviados por Nequi. La aplicación nunca pide información confidencial como claves o códigos por correos electrónicos o llamadas. Nunca debe dar la contraseña a terceros. Si recibe un correo o llamada sospechosa en el que se le piden datos confidenciales como datos de su Nequi, clave de desbloqueo o código para sacar plata, y además ve en sus Movimientos operaciones que desconoce, debe reportarlo de inmediato a los canales de atención de Nequi. El proceso de pedir un préstamo en Nequi es gratis a través de la app. No crea en intermediarios que cobran una suma de dinero para desembolsar un préstamo a nombre de Nequi. No se deje engañar por terceros que dicen ser el puente para que Nequi le desembolse un préstamo: solo a través de la app Nequi cada usuario puede pedir un préstamo único y a nombre propio. Nequi solamente se comunica con sus usuarios a través de sus canales oficiales. Revise muy bien el remitente de las comunicaciones que le lleguen. Ingresar siempre a Nequi a través de la App oficial o directamente a la página web www.nequi.com.co, la cual se debe digitar en la barra de direcciones de su navegador.

En adición, recuerdan que Nequi tiene canales de atención a través de su línea telefónica, 300 600 0100, o por su página web oficial, en la opción 'Chat de Ayuda'.



(Puede interesarle: ¡Ojo! Nequi Glitch, la app de estafas, sigue operando con nuevas modalidades de robo).



En cuanto a sus acciones para promover la seguridad de su portal, el comunicado explica: "Trabajamos con aliados nacionales e internacionales en el desarrollo de herramientas que protejan al usuario, y su plata, desde la vinculación e inicio de sesión en la app, hasta el uso y almacenamiento de la plata. Además, contamos con varios métodos de identificación y acceso a la app como reconocimiento facial y de voz para constatar que efectivamente es el dueño de la cuenta".



Además, sobre los robos, agregaron: "Trabajamos de la mano de las autoridades competentes para hacer las investigaciones necesarias en caso de que se materialice algún robo, fraude, o estafa a través de Nequi como plataforma financiera".



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Hasta dónde puede llegar con su mascota en los centros comerciales de Bogotá?

Actriz de 'Emily en París' fue hospitalizada por 'shock' séptico que afectó sus órganos

'Bola 8' se une a nuevo reality 'La casa de los famosos Colombia': así fue anunciado