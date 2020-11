Gabriel Escobar, nuevo editor principal de 'The Philadelphia Inquirer'

El periodista colombiano Gabriel Escobar fue nombrado editor principal de The Philadelphia Inquirer, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos. Así lo anunció ese medio en su edición impresa de este jueves 12 de noviembre.



En su publicación, ese medio, que concentra sus lectores en la ciudad de Filadelfia y en el estado de Pensilvania, destacó que Escobar es "un periodista de larga data que ha ayudado a gestionar una transformación rápida y a veces tumultuosa".

Y agrega que el periodista colombiano, que se ha desempeñado como vicepresidente, el segundo al mando de la sala de redacción desde 2017, será en adelante el "responsable de la operación de noticias mientras narra la vida en una de las áreas metropolitanas más grandes del país durante un período histórico".



"Llegué sin hablar una palabra de inglés y ahora dirijo un diario de prominencia que obviamente es en inglés. Es un logro importante, pero estos puestos, el editor de un diario, en una industria que tiene enormes desafíos, son puestos son difíciles, siempre lo han sido", le dijo Escobar a The Associated Press.



The Philadelphia Inquirer destacó este jueves que el colombiano "ha sido una fuerza impulsora en su primera estrategia digital y sus investigaciones premiadas".



Escobar, de 64 años, también es reconocido por su amplia trayectoria en otros medios estadounidenses, como The Washington Post, The Dallas Morning News. Con este nombramiento, se convierte en uno de los latinoamericanos de más alto rango en una organización de medios y noticias en Estados Unidos.

ELTIEMPO.COM