El misterio del científico atómico Etorre Mojarana será un caso sin resolver durante décadas. Quien era considerado como uno de los investigadores más brillantes del siglo XX, desapareció de manera sorpresiva el 25 de marzo 1938, en un barco que se dirigía hacia la ciudad de Palermo, Italia.



Nació en la icónica isla de Sicilia en 1906 y desde muy temprana edad familiares y profesores lo consideraron un superdotado para las ciencias. A los cuatro años, según recogen algunos libro biográficos, ya tenía la capacidad para resolver complejos problemas matemáticos del nivel universitario.

Entrados los años 30, Mojarana ya era reconocido entre la comunidad académica europea, la cual se encontraba realizando intensos avances tecnológicos en el análisis sobre constitución del núcleo atómico, por lo que se iniciaba a deslumbrar la realización de una de las armas más letales de la historia de la humanidad. La bomba atómica.



A los 23 años se doctoró con honores bajo la tutoría de Federico Fermi, premio Nobel , y uno de los líderes del proyecto Manhattan, el cual consolidó la creación de la bomba junto a otras personalidades de la investigación científica como Werner Heisenberg.



"Hay varias clases de científicos. Están los de segundo y tercer orden, que hacen correctamente su trabajo. Están los de primer orden, que hacen descubrimientos que abonan el progreso de la ciencia. Y luego están los genios como Galileo o Newton. Pues bien, Ettore Majorana era uno de ellos", expresó Fermi en su autobiografía.



Tímido e introvertido, pero brillante



Algunos historiadores han afirmado que las razones por las que se conoce más a Fermi que a Mojarana se debe a la peculiar personalidad que tenía el segundo. Un “antisocial que prefería más la soledad que los aplausos y halagos de la comunidad científica”.

Etorre Majorana Foto: Captura de video

Entre las especulaciones que se narran en aquella época, se menciona que si Mojaran hubiera seguido con sus investigaciones, lo que conocemos sobre física cuántica hubiera avanzado 10 años de golpe, pues con tan solo 9 obras académicas en su palmarés, sentó las bases para el avance en el campo de la antimateria y el mundo atómico.



"Se dice que Majorana había intuido la futura realidad de la fisión nuclear y que la sola reflexión de las consecuencias de tal hipótesis elevaron sus inclinaciones misantrópicas hasta cotas insoportables", escribe el periodista catalán y escritor Nicolás Boullosa en un interesante artículo de Fair Companies.



En el culmen de su carrera ingreso a trabajar con Heisenberg, uno de sus mejores amigos, en las posibles interacciones magnéticas entre neutrones y protones que pueden existir al interior del núcleo atómico.



"En 1933, el año en que Hitler gana las elecciones en una República de Weimar en continua crisis, Heisenberg y Majorana trabajarán conjuntamente en una teoría más completa sobre el núcleo atómico", narra Boullosa.



“Poco después, en una carta a su padre, Majorana explicará que su trabajo agrada a su nuevo colega, aunque muchos de sus apuntes implican la necesidad de corregir teorías del alemán", agrega.



Cartas de despedida y misteriosa desaparición



En 1938, el mismo año que su amigo Fermi ganó el Premio Nobel, sacó sus ahorros del banco y abordó un barco a Palermo, donde desapareció de manera inexplicable. Desde entonces, se han constreñido todo tipo de teorías conspirativas alrededor de su nombre, en las que destaca un posible asesinato por presuntamente colaboi}rar con estados considerados enemigos.

De igual forma, las cartas dirigidas a su familia antes de su partida, podrían significar que se suicidó a causa de las implicaciones negativas para la humanidad que podrían tener sus investigaciones.



"y si es por seguir la costumbre, póngase alguna señal de luto, pero no más de tres días (...) Luego, si pueden, recuérdenme en el corazón y perdónenme".



Asimismo, envió una carta mucho más larga a Carelli, uno de sus compañeros más cercanos en el Instituto de Física de la Universidad de La Sapienza, en Roma, donde daba clases.

"He tomado una decisión a estas alturas inaplazable. No es por egoísmo, aunque soy consciente de los trastornos que mi repentina desaparición les causará a ti y a los alumnos (...) Dales por favor recuerdos a quienes he podido conocer y estimar en tu instituto, en especial a Sciuti; siempre les recordaré con cariño, al menos hasta las once de esta noche, y es posible que después también".



Algunas especulaciones apuntan a que fue contratado por la Unión Soviética para el desarrollo de armas atómicas. Otros que se internó en un monasterio o que se mudó a Latinoamérica a vivir una vida austera.



Sobre él se escribió una novela, “La desaparición de Majorana”, de Leonardo Sciascia y se filmó una película, “I ragazzi di Via Panisperna”, de Gianni Amelio.



De igual forma, seguirá siendo una de las mentes más brillantes que haya conocido la humanidad, un pensador que, quizá, se dejó llevar de sus cavilaciones más profundas con el fin de evitar mayores tragedias,



