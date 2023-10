Quedan seis concursantes en 'MasterChef Celebrity' y la tensión en la cocina se siente cada vez más a flor de piel. Carolina Acevedo, El Negrito W, Daniela Tapia, Adrián Parada, Nela González y Natalia Sanint tratan de hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse en la competencia, lo que también ha provocado la angustia y el estrés en varios.



Así le sucedió es esta última participante que en medio del caos le reclamó a Claudia Bahamón por haberle quitado unos minutos en la cocina. Tiempo que puede ser fundamental al momento de estar en un reto.

En el capítulo del pasado 29 de septiembre, los participantes tenían 60 minutos para preparar un plato de alta cocina, pero con un tiempo limitado en la despensa. Los cocineros tenían dos minutos para encontrar sus ingredientes y llevarlos a su estación, sin embargo, hubo algunos que en medio del afán y del estrés olvidaron varios de los elementos que necesitaba su preparación.



Sanint dejó la leche que necesitaba para su preparación y Bahamón le permitió ir por la misma, pero le quitaba cinco minutos para cocinar, acción de la que igualmente la locutora se quejó ante las cámaras.



“¿Qué la tiene tan infeliz?, ¿qué le hicieron a su corazón, señora?”, señaló la mujer durante la entrevista individuales.

¿Qué le respondió la presentadora?

Esta afirmación la vio la presentadora durante la emisión del programa en la noche del viernes en su casa, según quedó registrado en sus historias de Instagram.



Allí se ve la reacción de la huilense ante las palabras de la concursante: “Natalia, ¿qué te pasa?”, declaró en medio de risas.



No obstante, Bahamón decidió llamar a la concursante a reclamarle de manera jocosa por los comentarios que esta hizo durante la entrevista, donde se aclaró que esto no era parte de ninguna edición y que en efecto la locutora sí había pronunciado aquellas frases tras sentirse algo angustiada por la reducción del tiempo.



"Como ustedes bien saben, yo nunca veo las entrevistas y ellos no hacen solo, sino hablar a mis espaldas. Natalia, diga la verdad. Necesito que te retractes porque por culpa tuya y de todos mi reputación se ha ido al piso, por hablar a mis espaldas”, afirmó Bahamón, de manera irónica.



Ante el enfrentamiento, Sanint no tuvo más remedio que pedir disculpa: “Yo nunca quise decir eso, eso es viejo. Tranquilícese. Quiero disculparme públicamente ante el país, ante Colombia entera para decirles que lo que yo dije no fue editado, fue un error”, afirmó la locutora en medio de su actuación.



El divertido momento fue grabado en las historias de la presentadora que suscitó algunas risas entre las implicadas y que la misma Claudia terminó diciendo jocosamente: "Yo solo quiero decir que, si ella sigue así, sale pronto de la competencia, es lo único. Pórtese así y sale del programa”.

