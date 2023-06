En los últimos años, algunas celebridades del país han sido víctimas de la filtración de videos íntimos en las redes sociales. En esta ocasión, el exjugador del Junior ‘Chino’ Sandoval encendió las redes sociales, pues se dio a conocer un video de él con una supuesta porrista del Junior en condiciones bastante íntimas.

El clip tan solo dura 11 segundos, y muestra a Sandoval y la mujer muy apasionados. Además, en él parece el siguiente mensaje: “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, lo demás es cuento! No ves que él es todo”.



Ahora bien, a otros jugadores de fútbol les ha pasado esta situación y han filtrado videos de su intimidad. Estos casos han generado mucho ruido en las redes y la prensa nacional.



Este video fue publicado por una cuenta bajo el usuario de Amira @Latipton97. Foto: Captura de pantalla video, AGENCIA KRONOS

Jaime Castrillón

En el 2007, se filtraron unas fotografías bastante comprometedoras con una famosa actriz del país. En ese momento, el escándalo traspaso fronteras, pues llegaron hasta Argentina, país donde jugaba el deportista. Sin embargo, la intérprete de novelas negó este hecho y no se puedo comprobar la veracidad de ese contenido.

Qué jugador era Jaime Castrillón, volante pero jugaba bien de todo. pic.twitter.com/OE4dvo1XjV — Juan Camilo Uribe (@milouribe) September 8, 2020

Michael Ortega

En el 2019, se difundieron en redes sociales unas imágenes privadas con su expareja, la bailarina Andrea Valdiri. En ese momento, la influencer pidió respetó y varios de sus seguidores la respaldaron.



En un principio ella insinuó que el futbolista había publicado las imágenes, sin embargo, Michael Ortega negó rotundamente que él fuese el culpable de esa divulgación e indicó que probablemente habían hackeado el celular de la bailarina, ya que era ella quien tenía esas imágenes. Hasta el momento, no se pudo identificar quien fue el culpable de la publicación de las imágenes.

Futbolistas internacionales

Este caso de la filtración de videos íntimos en los futbolistas no ha pasado solo en Colombia, sino en el mundo entero. A continuación, le mostraremos algunos de los deportistas que han quedado envueltos en esta problemática y han causado un gran revuelo.



Sergi Enrich y Antonio Luna

En el 2016, salió a la luz un video en el que los futbolistas Sergi Enrich y Antonio Luna, en ese entonces compañeros en el Eibar, mantenían relaciones sexuales con una joven menor. En el escándalo también salió a la luz el nombre de Eddy Silvestre, quien presuntamente fue el acusado de la filtración del video, pero salió absuelto de esta acusación. Los jugadores tuvieron que enfrentar dos años de cárcel.

Artem Dzyuba

El capitán de la selección de fútbol de rusia, Artem Dzyba, fue destituido en el 2020 cuando se filtró un video de él masturbándose. Este hecho causó gran controversia y el entrenador de la selección nacional, Stanislav Chercésov, decidió que era mejor no convocarlo para proteger al equipo de la publicidad negativa.



Neymar

En el 2019, la modelo Najila Trindade acusó al futbolista de haberla agredido sexualmente en la habitación de un hotel cuando se disponían a estar juntos. Este momento, fue grabado por la mujer como evidencia del hecho. Esta imágenes se publicaron en los diferentes medios de comunicación e hicieron que se pusiera en tela de juicio la reputación del brasileño. Se supo que después de un tiempo la Justicia brasileña archivo el caso por falta de pruebas.

Se filtra un vídeo de una pelea entre Neymar y la modelo Najila Trindadehttps://t.co/xIuXacFxGh pic.twitter.com/dg9483ZNXm — Tiempo de Juego (@tjcope) June 6, 2019

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

