Edgar Vivar, más conocido en el mundo del espectáculo por sus personajes de ‘Ñoño’ y ‘El señor Barriga’ en el 'Chavo del 8', volvió a aparecer en el espectro mediático, luego de haber padecido coronavirus. Él ha manifestado seguir luchando contra las secuelas de la enfermedad, tras haber batallado contra los síntomas casi dos meses.



(Siga leyendo: Yeferson Cossio le da dinero a una fan para que pase una tusa amorosa).

El actor contrajo el virus aún teniendo las dosis completas y dos refuerzos de la vacuna. Quién fuese el compañero de clase del ‘Chavo’ en la icónica telenovela cómica, dijo que “gracias a Dios la enfermedad no lo atacó con dureza”, pero que sí ha tenido algunas dolencias desde que logró superar patógeno.

He perdido a 16 compañeros y amigos de una manera terrible FACEBOOK

TWITTER

“Me encuentro muy bien de salud, me estoy recuperando de las secuelas de covid, hace seis semanas ya di negativo, yo pensaba que no me iba a dar luego de cuatro vacunas que tengo dentro, pero ni modo me tocó; afortunadamente fue de la manera más benigna”, acotó Vivar, durante la alfombra roja del evento ‘Viva mi selección’.



También pudo manifestar que los dolores que padece son muy específicos: “Un fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta espantoso, y un cansancio muy pesado y eso es lo más molesto y difícil de sobrellevar, pero de ahí en fuera estoy perfecto”.



(También: Mafe Walker explica su 'don': 'Siento mi mandíbula con mucha energía').

Facebook Twitter Linkedin

El actor Édgar Vivar se encuentra libre de peligro de complicaciones a causa del covid 19. Foto: Efe

Según relató, ha mantenido un riguroso esquema de desinfección en su hogar mientras estuvo cumpliento al'pie de la letra' los lineamientos de bioseguridad establecidos por el gobierno mexicano. Igualmente, lamentó el fallecimiento de algunos de sus amigos a causa del covid 19.



"Yo toda esta pandemia he estado dentro de mi casa, no salía a ningún lado, y he estado desinfectando todo hasta los pensamientos”, dijo el artista.



(Lea: ‘Mi bebé fue desfigurada por nuestros perros. Me culpo’: madre de la niña).



“Yo soy muy afortunado porque la enfermedad me dio de una manera muy leve. Estos dos últimos años he perdido a 16 compañeros y amigos de una manera terrible. Entonces eso me sacudió y me hizo evaluar lo que es la vida y la salud, que es algo frágil”, concluyó.

Más noticias

William Levy y su labor como padrino de 36 niños mexicanos con desnutrición

Carmen Villalobos acerca de su matrimonio: ‘Él tiene su vida y yo la mía’

Cristina Hurtado preocupó a sus seguidores, ¿por qué está en el hospital?

Tendencias EL TIEMPO