El ‘señor Barriga’ reveló la verdad sobre escena clásica de ‘El Chavo’

La ‘Chilindrina’ es uno de los personajes de ‘El Chavo del 8’ más querido en toda Latinoamérica, acaso en todo el mundo.



María Antonieta de las Nieves fue la actriz encargada de darle vida a la niña, una de las mejores amigas del ‘Chavo’ y con quien vivió muchas aventuras en La vecindad.

Recientemente, Édgar Vivar, quien interpretó al ‘señor Barriga’ en la serie, reveló en Twitter un detalle sobre la ‘Chilindrina’, sucedido durante uno de los capítulos más recordados de la producción.

La revelación

En 1976, se estrenó el episodio ‘Don Ramón, peluquero’. En él, ‘don Ramón’, el padre de la niña, empieza a trabajar en una peluquería para ganar dinero y pagar todas sus deudas, entre ellas la renta que el ‘señor Barriga’ le cobraba siempre.



Hacia el final del capítulo, y tras una de las eternas peleas entre ‘doña Florinda’ y ‘don Ramón’, la peluquería se queda sola.



El ‘Chavo’ y la ‘Chilindrina’, junto con ‘Quico’, el otro niño de La vecindad, aprovechan el momento y se ponen a jugar: el primero haría de peluquero, mientras que los dos siguientes serían sus clientes.



La niña se sienta y le pide a su amigo que le corte el pelo y este cumple con la petición.



Al respecto, una usuaria le preguntó a Vivar en Twitter si sabía si la acción había sido real y la respuesta fue un rotundo: “Sí, lo fue”.

Si lo fué https://t.co/muzDpkPGe4 — Edgar Vivar (@varedg) January 25, 2020

La escena termina con un reclamo de la ‘Chilindrina’: “Chavo, me cortaste mi pelito de a de veras”. Él le respondió: “Estamos jugando de a de veras”.



El momento fue muy importante para la serie, pues marcó un cambio de ‘look’ para la niña, quien antes había usado sus características trenzas más largas.



Eso sí, su reconocimiento lo alcanzó teniéndolas cortas y usando un vestido verde con amarillo y saco rojo.

El Chavo del 8 Escena en la que le cortaron el pelo a la 'Chilindrina'.

El beso

A principios de mes, y de año, tanto la 'Chilindrina' como el 'señor Barriga' fueron noticia. ¿La razón? Una foto en la que salían dándose un beso.



La imagen se tomó durante el cumpleaños 70 de la actriz y aunque creó mucha polémica, ella la defendió.



"A él (Vivar) lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia. Sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar. La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros”, dijo al medio 'TvNotas'.

Tendencias EL TIEMPO