‘El Chavo del 8’ ¿Por qué no se pudo realizar un programa sobre Quico?

‘El Chavo del 8’ es uno de los programas de televisión que alegró los fines de semana de miles de televidentes colombianos durante años. Esta caricaturesca producción del mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, ha logrado llegar a diferentes países y continentes.



Es por esto que sus personajes hacen parte ya de la cultura popular en diferentes regiones, no solo en Latinoamérica.



Carlos Villagrán logró robarse la atención en muchos de los capítulos con la interpretación del peculiar "Quico", el niño más pretencioso del vecindario quien perdió a su padre en medio de un naufragio, pues hacía parte de la Armada de México.



Este niño con sus característicos cachetes inflados y su voz un tanto aguda siempre hacía que su madre ‘Doña Florinda’ golpeará a ‘Don Ramón’ de manera injusta. Sin embargo, lo que no muchos saben es que se llegó a pensar en que tuviera su propio programa.



Esta revelación la realizó el mismo Gómez Bolaños en entrevista con el periodista David Estrada hace años. Afirmando que de hecho estaba de acuerdo con la propuesta con una única condición: que en los créditos apareciera su nombre como el creador del personaje.



Idea que no fue aceptada en ningún momento por Villagrán, ya que consideraba que el personaje de "Quico" era producto de su creación y no de la de ‘Chespirito’, aunque participaba en su producción.



"Oye vino Carlos Villagrán y dice que quiere hacer un programa con "Quico". ¿Le das tu autorización? Y dije que sí". El problema fue cuando le preguntaron ¿cuánto dinero quería cobrar por los derechos del nombre, pero Chespirito aseguró que nada, solo con que ponga "Agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación", explicó.



Desde tal desacuerdo Villagrán no pudo volver a usar el nombre original de "Quico", debido a que los derechos del personaje los tenía Bolaños. Razón por la cual decidió modificar la ortografía del nombre a "Kiko", para evitar inconvenientes legales.



