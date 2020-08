El ‘top’ de peleas y pleitos legales en la vecindad del ‘Chavo del 8’

Archivo Particular

En tiempos recientes, los miembros restantes del elenco (algunos han fallecido con el transcurso de los años) se han dado el lujo de recordar episodios probablemente lamentables para quienes, a los ojos de Latinoamérica, fueron ‘héroes infantiles’ de televisión.



Carlos Villagrán, quien encarnó a ‘Quico’, recordó hace poco un incidente relacionado con Pablo Escobar, delincuente y narcotraficante colombiano.



'Quico' pasó por las pantallas –o mejor: por la ‘videollamada’– del programa ‘Infórmanos de todo’, de Argentina. Allí desempolvó una anécdota que relató, por primera vez en el 2012: no le recibió 1 millón de dólares a Pablo Escobar por asistir a una de sus fiestas.



Dijo que, al escuchar la cantidad que le ofrecían, “se me heló la sangre”. “Pensé que eran periodistas y dije, que suban (a un sitio donde estaba hospedado en Colombia). Tenían un portafolio. Sacaron una chequera y dijeron: ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón (Escobar), ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares’. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así”, agregó.



Al parecer, ‘Quico’ pudo rechazar la oferta asegurando que solo podía estar en Colombia respetando el contrato que tenía vigente, por lo tanto, no podía aceptar ningún otro show en el país. Los del portafolio se fueron aceptando su negativa.