El chavo de 8: ¿Por qué decidieron acabar con ‘Chespirito’?

Los registros históricos de la televisión latinoamericana indican que a finales de 1995 ‘Chespirito’ dijo adiós en la televisión. Si bien varias generaciones del continente han crecido con los espacios de humor de ‘El Chavo del 8’ y otros de los programas de Roberto Gómez Bolaños, estos hacen parte de repeticiones de capítulos grabados muchos años atrás.

'El Chavo del 8' dejó de grabarse porque Gómez Bolaños no se veía más como un niño. Foto: Canal 8

En la década de los 90 las grabaciones de los espacios de humor de ‘Chespirito’ se complicaron debido a que el paso del tiempo hizo de las suyas, así como los retiros y las discusiones entre los miembros del elenco. En la actualidad son ampliamente conocidos los ‘rifirrafes’ personales y judiciales de los actores por los derechos de sus personajes.



Carlos Villagrán –Quico– y María Antonieta de Las Nieves –La Chilindrina– son dos de los nombres que en su momento se enfrascaron en disputas legales con Gómez Bolaños, quien murió en 2014.



Medios especializados en el mundo del entretenimiento han coincido en señalar algunos momentos que llevaron a la salida del aire y al fin de ‘Chespirito’, en 1995.



Lo primero fue la muerte de uno de los miembros más queridos del programa: Ramón Valdés. El actor mexicano que encarnó a ‘Don Ramón’ murió en 1988.



Su personaje fue reemplazado, principalmente, por la bisabuela de La Chilindrina (encarnada también por María Antonieta), quien apareció con mayor frecuencia para hacerse cargo de su nieta.

Roberto Gómez Bolaños estuvo en Colombia en compañía de 'Doña Florinda'. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Tras ello se acrecentaron los problemas entre los otros actores de ‘Chespirito’. La creación de capítulos de programas distintos a ‘El Chavo’ fue mucho más compleja dada la intermitente presencia de los personajes.



Conforme pasaron los años, aunque la vecindad no cambió, sí sus habitantes: Roberto Gómez Bolaños y los otros actores dejaron de lado sus ‘caras de niños’ y su edad empezó a ser mucho más notoria. De hecho, en la actualidad es posible hallar algunos de los últimos capítulos de ‘El Chavo’ en los cuales la vejez de Gómez Bolaños se acentúa.



Hay un ‘sketch’ singular en el icónico salón de clases. En este, tanto el Profesor Jirafales como el Chavo del 8 se ven completamente adultos.

Esta imagen es de un fragmento del último 'sketch' del programa que se difundió por redes sociales. Foto: Canal 8

Esta teoría del final de la ‘eterna juventud’ la confirmó la misma Chilindrina. Durante una entrevista con Guillermo Andino para ‘América TV’, en julio de 2020, María Antonieta de Las Nieves indicó que, en algún punto, Gómez Bolaños se sintió incómodo por encarnar a un niño teniendo poco más de 60 años.



“Él (Roberto) se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho”.

'Chespirito', aún hoy, sigue siendo uno de los programas más queridos del continente. Foto: Mario Guzmán. EFE

Si bien ‘El Chavo del 8’ dejó de grabarse en 1993, aún ‘Chespirito’ tenía otros programas como ‘Los Caquitos’ –los ladrones Botija y El Chómpiras–. Pero no lograban atraer la misma audiencia que en su momento tenían las aventuras de la vecindad.



1994 fue un año crucial para el programa: se fueron María Antonieta de Las Nieves y Édgar Vivar –El señor Barriga–. El elenco principal estaba más que dividido.



En 1995 el programa pasó de transmitirse entre semana a tener un breve espacio los fines de semana. Esta ‘señal inequívoca de adiós’ llevó a que Gómez Bolaños cerrara para siempre esa fábrica de humor llamada ‘Chespirito’.



Desde entonces la leyenda del Chavo y compañía siguió vigente, sin embargo, fue más el resultado de los éxitos del pasado que una prolongada existencia de los espacios humorísticos.

'Los Caquitos' fue uno de los pocos programas sobrevivientes tras el fin de las aventuras de la vecindad. Foto: Canal 8

