El casco con un ‘oasis’ portátil que sirve para aislarse del mundo

Sin duda la pandemia de covid-19 generó que las personas implementaran mayores precauciones de higiene en su vida cotidiana. Por tal razón y con el objetivo de tratar de evitar la transmisión de la enfermedad, en la mayoría de países se empezó a hacer indispensable el uso de tapabocas y caretas.



Sin embargo, algunos aprovecharon esta situación para crear otras maneras de ‘cuidarse’ del SARS-CoV-2.



Este es el caso de Alain Verschueren, un artista y trabajador social de Bélgica que creó un ‘casco’ llamado ‘oasis portátil’: una especie de invernadero portátil transparente que se coloca encima de los hombros. Este le permite a la persona que lo usa respirar gracias al aire purificado que emanan las plantas que se encuentran en su interior.

(Le recomendamos: Carolina Cruz habló de su situación tras contagiarse de covid-19).

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Según la agencia de noticias ‘Reuters’, Verschueren, de 61 años, creó este artefacto hace 15 años, pero solamente empezó a utilizarlo por la pandemia del covid-19.



En declaraciones para el medio citado, Verschueren comentó: “La idea era crear una especie de burbuja en la que pudiera aislarme de un mundo que me parecía demasiado aburrido, ruidoso y maloliente. Con el tiempo me di cuenta que esta concepción cambió, pues la gente empezó a acercarse a mí para hablarme. Este aislamiento se convirtió en una manera de conectar con los demás”.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Siga leyendo: Video: campesino baila de alegría tras vender toda su cosecha).

Por otro lado, en entrevista con ‘Reuters’, Ines Houchi, estudiante que reside en la ciudad de Bruselas (Bélgica), destacó la originalidad del invento de Verschuren.



“Me parece que es una alternativa al uso de tapabocas. Creo que es algo muy original y me parece estupendo”, mencionó Houchi.



Por su parte, Sophia Jones, otra joven que vive en Bruselas, comentó: “Creo que este invento nos da una lección para valorar más el medio ambiente (...) me parece genial ver a esta persona con plantas en su cabeza”.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Video: hombre se salvó de un feroz puma fingiendo 'ser grande'

Joven que comía gratis en KFC haciendo trampa terminó preso