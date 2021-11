El cargo que perderá el príncipe Harry

En enero de 2020 el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de apartarse de sus funciones en la corona británica, lo que tomó por sorpresa a la propia familia real. Desde entonces, se han dado toda suerte de controversias entre la realeza y los duques de Sussex.



La más reciente se trata de un 'dolor de cabeza constitucional', como lo llama la prensa en Reino Unido, pues, tras dejar sus responsabilidades con la casa real británica, y además mudarse a Estados Unidos, Harry ya no puede seguir desempeñando su función de consejero de Estado.



La actual constitución real señala que cuatro miembros de la familia tienen derecho a ser consejeros de Estado, un puesto que les permite llevar a cabo compromisos en nombre de la reina Isabel II en caso de que sea necesario.



Los consejeros de Estado han desempeñado anteriormente un papel crucial en el funcionamiento de la monarquía. En 1974, por ejemplo, la reina Madre y la princesa Margarita intervinieron para aprobar la disolución del Gobierno de Ted Heath, mientras la Isabel II y el príncipe Felipe estaban de gira en Nueva Zelanda.



Los actuales consejeros son el príncipe Carlos, el príncipe William, el príncipe Andrés y el príncipe Harry, elegidos por ser los cuatro siguientes en la línea de sucesión al trono y mayores de 18 años.



Así las cosas, todo indica que Harry perderá ese cargo. Y a pesar de que no ha habido anuncios oficiales por parte de la corona, en Reino Unido ya se está especulando quién podría ocupar ese lugar.



En entrevista con 'The Express', Vernon Bogdanor, profesor de gobierno en el King's College de Londres, dijo que, en caso de darse la salida del príncipe Harry, "la siguiente en la lista y mayor de 21 años sería la princesa Beatriz".



Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: @hrhthedukeofyork / Cuenta de Instagram

Beatriz de York, quien es la siguiente en la línea de sucesión al trono después de su padre, el príncipe Andrés. Ella, aunque no está clasificada como miembro de la realeza en activo y no recibe una asignación de la Beca Soberana, sí mantiene una relación con varias organizaciones benéficas y ha acompañado a la reina a compromisos oficiales.



Sin embargo, surgió otra cuestión.



Además del príncipe Harry, el puesto del príncipe Andrés está en duda. Él se apartó de sus funciones públicas en 2019 tras las acusaciones de abuso sexual que se hicieron en su contra en Estados Unidos.



Según 'MailOnline', los ayudantes del Palacio de Buckingham también estarían considerando elevar a Camilla, la duquesa de Cornualles, al grupo de consejeros de la alta realeza. Esto, debido a que la Duquesa de Cornualles ha asumido un papel más importante dentro de la familia real.



Por lo pronto, no ha habido un anuncio oficial, así que en Reino Unido se mantienen a la expectativa con esos dos lugares de consejeros de Estado.



