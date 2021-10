'El Capo': a qué se dedican actualmente los actores de la serie

'El Capo' es una serie de televisión colombiana, escrita por Gustavo Bolívar, que cuenta la historia de Pedro Pablo León Jaramillo, un narcotraficante que fue descubierto por una periodista tras varias décadas escondido.

Fue producida por Fox Telecolombia y emitida en 2009 por RCN Televisión y Mundo Fox. Tiene tres temporadas y fue una de las producciones más costosas del país, con un estimado de más de 10 millones de dólares.



Desde este miércoles 6 de octubre de 2021, se volverá a emitir en señal abierta de RCN. Pero, ¿qué están haciendo en la actualidad los actores que les dieron vida a sus personajes? Le contamos sobre algunos:

Marlon Moreno

Marlon Moreno fue el protagonista e interpretó a Pedro Pablo. Después de los recordados papeles en 'Perro come perro’ (2008), ‘Cazando luciérnagas’ (2012) y ‘Corazón de León’ (2015), al actor se le ha visto muy poco en producciones.



Sin embargo, el artista le dijo a la revista ‘Vea’ que se trasladó a Estados Unidos y no precisamente por falta de trabajo, sino por el trabajo de su esposa Sara Rayo, reconocida artista plástica. "Seguiré siendo actor hasta el día que me muera", enfatizó.



Marlon Moreno Foto: A&E

Katherine Vélez

Katherine Vélez interpretó a Isabel Cristina Marín, la esposa de 'El Capo'. Es una de las actrices más reconocidas del país. Habla español u francés. Está casada con Ernesto Benjumea. Las más recientes producciones en las que se vio fue como Carmenza Suárez en 'Café con aroma de mujer' y en Romina 'Romy' Bustamante, en 'El robo del siglo'.

Katherine Vélez Foto:

Marcela Mar

Marcela Mar le dio vida a Marcela Liévano, la periodista que logró acercarse a Pedro Pablo. La actriz es activa en redes sociales. Junto con su esposo, el chef Pedro Fernández, fundaron 'The love is back', un proyecto social que busca cambiar el mundo a través de la siembra consciente. Además de actuar, también es modelo de fotografía y presentadora de eventos.



María Adelaida Puerta

María Adelaida Puerta interpretó a Pilar Monroy 'la Perrys', una de las fieles compañeras de 'El Capo'. La actriz se radicó en México. En el programa 'Lo sé todo' contó que una manager intervino para que ella no tuviera trabajos en Colombia, por lo que optó por salir del país. A la mujer, los seguidores la recuerdan por ser la 'primera Catalina' de 'Sin tetas no hay paraíso'.

María Adelaida Puerta Foto: Instagram

