Kaleth Morales nació el 09 de junio de 1984, en Valledupar, Cesar, fue un reconocido cantante y compositor de vallenato. Su público esperaba que se convirtiera en uno de los máximos exponentes de este género. Hijo del también cantante Miguel Morales, quien es conocido por canciones como ‘Mi diosa humana’ y ‘Sirena encantada’, entre otros.

El músico falleció en la mañana del 24 de agosto del año 2005, este año se cumple el aniversario número 18 de su muerte. El artista y su hermano Keyner Morales sufrieron un accidente de tránsito en la vía que comunica a Cartagena con Valledupar, específicamente entre los municipios de Plato y Nueva Granada (Magdalena).

El accidente de tránsito fue causado mientras el intérprete de ‘Todo de Cabeza’ intentó esquivar un hueco, donde perdió el control del vehículo y se volcó. Por esta razón, tras la pérdida del joven cantante, la familia Morales demandó a Invías, argumentando que este bache fue el que causó el accidente, sin embargo, no recibieron indemnización por parte del estado, según una publicación de EL TIEMPO en 2017.

Seguido a esto, los hermanos fueron transportados al centro médico de Nueva Granada, donde los remitieron a un hospital en Plato y desde allí los trasladaron a Cartagena, el reporte de los médicos fue que Keyner Morales pasaba un traumatismo craneoencefálico y se encontraba estable, mientras Kaleth Morales había entrado en un estado de coma.

Según los profesionales de la salud, el intérprete de 'Vivo en el limbo', quien en ese entonces tenía 22 años, sufrió un edema cerebral marcado por una contusión parietal profunda, lo que causó su muerte.

El cantante, también conocido como el ‘Rey de la nueva ola’ tuvo dos hijos, primero nació su hija Katrinalieth, concebida cuando el compositor tenía 16 años. Cuatro años después nació Samuel Miguel Morales, quien está incursionando en su carrera musical en el vallenato. Este ya tiene varias canciones publicadas en su cuenta de YouTube.

Su familia se pronuncia a través de redes sociales

Samuel Morales publicó por medio de su cuenta de Instagram un vídeo reflexionando sobre su papá: “Han sido 18 años difíciles para mí, porque me ha costado entender que todos esos momentos que me he imaginado a tu lado no los voy a poder vivir. Le he preguntado mucho a Dios ¿Por qué no te pude conocer, por qué no me dio la dicha de compartir un escenario contigo?”.

Por otra parte, su padre, Miguel Morales, realizó un homenaje al artista por medio de un reel en Instagram, donde cantó la famosa canción de su hijo ‘Todo de Cabeza’, dando el siguiente mensaje: “Siempre te voy a amar Kaleth, siempre vas a estar en mi alma y mi corazón”, además, en el vídeo se observó que detrás del artista, hay varios retratos con el rostro del músico.

Sus fanáticos no se quedan atrás, pues por medio de las redes sociales han manifestado que para recordar al artista, solo van a reproducir las canciones del intérprete colombiano “Hoy en mi carro solo se escuchará Kaleth Morales”, publicó un usuario de X,, además, comparten cuál es el sencillo del compositor que más disfrutan escuchar.

18 años sin el gran Kaleth Morales el rey de la nueva ola por siempreee!!! 🤍 Pasarán los años y no dejaré de escuchar sus canciones. 🎶 — Catalina ⭐ (@AndreCata25) August 24, 2023

Se cumple otro aniversario de la muerte de Kaleth Morales

