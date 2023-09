En un vuelo con rumbo a Lima, destino al que el cantante Juan Pablo Vega se dirigía para dar un concierto, el artista vivió un agrio momento.



Como ocurre con frecuencia, el músico tuvo que enviar sus instrumentos en la bodega del avión, pero desde la cabina se percató del momento en el que las estaban embarcando y con un celular captó el trato que el personal les estaba dando.

En el video se aprecia cómo uno de los trabajadores trata de guardar, a la fuerza, una maleta rectangular y en medio del forcejeo se cae el estuche que contiene una guitarra. El que parece ser su supervisor se percata de lo sucedido, pero no toma acciones.



“Muy triste y mucha impotencia ver a plena luz del día, sin ningún tipo de vergüenza, al frente de sus supervisores y al frente de quienes depositamos la confianza en su servicio, este tipo de maltrato a nuestros instrumentos”, escribió el intérprete en su cuenta de ‘X’, antes Twitter, y etiquetó a la aerolínea Wingo y al Aeropuerto El Dorado.

Muy triste y mucha impotencia ver a plena luz del día, sin ningún tipo de vergüenza, al frente de sus supervisores y al frente de quienes depositamos la confianza en su servicio, este tipo de maltrato a nuestros instrumentos. @wingo @BOG_ELDORADO Ayúdenme con un RT. pic.twitter.com/Mg1rVUbfkz — Juan Pablo Vega (@JuanPVEGA) September 7, 2023

A raíz de su denuncia pública ha recibido varios comentarios de personas que han vivido situaciones similares con su equipaje.

"Me duele lo que veo, qué salvaje ese man, ¿qué le pasa?", "No la guitarra!!! bestia", "Me hizo acordar de una de las primeras cosas virales que vi en internet, a este man le dañaron su guitarra Taylor, compuso una canción, se hizo más famoso y United se la pagó", se lee entre las respuestas.

Sin embargo, otros usuarios de la red social han señalado que el error fue de Vega por no enviar el equipaje por medio de una empresa de envíos y con un seguro.



"Somos músicos, somos los primeros a los que nos jodería muchísimo que se nos rompiera una guitarra en un vuelo, pero precisamente para eso van en maletas acondicionadas, para que puedan ser tratadas como maletas no como jarrones chinos. Aguantan sorprendentemente bien los golpes si son buenas maletas, pero si aún así no te quieres arriesgar, pues la envías con una empresa de envíos y/o le contratas un seguro", escribió el usuario @LaJetweet.



Por el momento, la aerolínea Wingo no ha dado una respuesta pública ante lo sucedido.

