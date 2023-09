A través de un 'post' de Facebook, el cantante Jesús Adrián Romero les contó a sus seguidores que debía cancelar las próximas fechas de su gira porque deseaba priorizar su salud mental.



El artista de música gospel y romántica tenía presentaciones de su 'Terrenal Tour' programadas para los últimos días de septiembre en Perú, donde visitaría Lima, Arequipa y Chiclayo.

La gira que estaba planeada hasta el 11 de noviembre, para finalizar en Villahermosa, México, fue anulada por completo, luego de que el latino afirmara que en el último año su salud emocional había sido difícil "reconociendo que no se encontraba bien".



"Un cúmulo de situaciones me han llevado a un período de vulnerabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Para ser congruente he decidido que por lo que resta del año no estaré teniendo conciertos ni participando en eventos públicos de ninguna índole", expresó en la publicación de la red social.



Acompañada de una foto de su piano junto a un portarretrato del cantante, este confirmó que, pese haber disfrutado del último show que realizó en Ciudad de Juárez, debía hacerle caso a su mente y a su cuerpo para tener un descanso del ojo público.



"Hace unos días llevé a cabo en Ciudad Juárez, lo que sería el último concierto de este año. Disfruté cada momento sobre el escenario, especialmente el verlos y escucharlos cantar, me renovaron las fuerzas, gracias. Sé que los voy a extrañar, pero en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio mi salud mental", añadió el intérprete de 'Te esperaré'.

De igual forma, mencionó que sabía de varias personas que estaban pasando por una situación similar a la suya, pero que debían "confiar en que todo va a estar bien".



Ante su comunicado, varios de sus seguidores comentaron la publicación y le extendieron su apoyo durante este momento, que, aunque el cantante no denominó como depresión, si dio a entender que se encontraba en un desgaste emocional.



"Te amamos, y Dios aún más, oramos por tu vida"; "A veces necesitamos estar más en intimidad con Dios, solo él puede dar ese descanso a nuestra alma";"Bendiciones y descansa. Vuelve cuando tengas que volver";"Hay momentos de hacer un pare, estar quietos porque el cuerpo y la salud emocional lo requieren", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Jesús Adrián Romero es quizás la máxima figura de la música cristiana en Latinoamérica junto a artistas como Alex Campos. Aunque también es reconocido por componer canciones ligadas al género pop y salir de los esquemas de esta en sus interpretaciones como 'Tú estás aquí', 'Se quedó conmigo' y 'Ahora vuelvo'.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

