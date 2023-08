Muchas veces, por las agotadoras jornadas de trabajo, las giras y conciertos que dan alrededor del mundo, los problemas de salud les pasan factura a los artistas.



En esta ocasión fue Alex Campos quien sufrió un percance de este tipo que, como según cuenta el mismo, casi lo lleva a la muerte.



En 2019, el cantante se encontraba en una gira de medios por varios países de Latinoamérica y empezó a sentirse mal.

Él pensó que todo se debía al ajetreo de los viajes, el cambio de altura y el estrés, por lo que no le prestó mucha atención a las señales de su cuerpo, hasta que un día se desmayó y todo cambió.



El diagnóstico médico fue que tenía una arritmia cardiaca y que tenía que operarlo.



“Me tenían que operar, me asusté más que el dolor de garganta que me dio en 2002”, relató el cantante góspel en el programa ‘Lo sé todo’.



Los siguientes tres meses al diagnóstico fueron de cancelación de actividades musicales y preparación para la cirugía.



Campos aseguró que antes del procedimiento quirúrgico, no hacía más que orar angustiado por su salud y el futuro de su familia, especialmente de sus hijos.



El día de la cirugía, antes de ingresar al quirófano, confiesa que se puso a cantar y en ese momento el cardiólogo le informó que la cirugía no se haría.



“Volví a los quince días y ya me dijo que no me iban a operar por ahora. Es un milagro en la vida, Alex Campos, no me operaron, no seguí tomando pastillas, seguí montando bicicleta y mi corazón se estabilizó”, expresó el cantante.



Por otra parte, Campos aseguró que sigue orando, pero esta vez por la salud de uno de sus perros, que tiene cáncer y que ha sido el más fiel compañero de uno de sus hijos.



Sus mascotas permanecen en Colombia desde que él y su familia se trasladaron a Estados Unidos y estos le han hecho mucha falta a él y a sus hijos.

Creando El Álbum 'Vida'

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

