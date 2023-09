La reconocida cantante canadiense Céline Dion, quien reveló a finales del año pasado que sus planes se verían afectados debido a un grave trastorno neurológico que ha estado enfrentando durante años, sigue firme en su batalla contra el síndrome de la persona rígida.



Esta enfermedad neurológica rara, que causa espasmos musculares, rigidez y puede afectar también las cuerdas vocales y la capacidad de caminar, ha llevado a la artista a reorganizar sus compromisos.

Dion, famosa por éxitos como 'My Heart Will Go On' y 'The Power Of Love', compartió en un emotivo video en diciembre de 2022 su diagnóstico y su determinación de enfrentar esta enfermedad poco común.



A través de una reciente entrevista con ¡HOLA! Canadá, su hermana Claudette confirmó que Céline está luchando con todas sus fuerzas y comprometiéndose a superar los desafíos que le presenta esta condición. "Está haciendo todo lo que puede", señaló.



Y continuó: "Es una enfermedad de la que sabemos muy poco, con espasmos imposibles de controlar. ¿Vieron como quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos".



"Hay poco que podamos hacer para apoyarla, estamos en la espera de un milagro y cruzamos los dedos para que los investigadores encuentren remedio para esta terrible enfermedad", concluyó Claudette.



La ganadora del Grammy reprogramó y posteriormente canceló varias fechas de su gira planificada para los años 2023 y 2024. Sin embargo, dejó en claro que está trabajando diligentemente con su terapeuta en ejercicios diarios para recuperar su fuerza y capacidad. Aunque describe su situación como una lucha, Dion está decidida a recorrer el camino de la recuperación y regresar a los escenarios con renovada energía.



"He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo. Ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he pasado. Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una persona entre un millón", señaló la intérprete de 'I love you' en un emotivo video publicado en Instagram en diciembre de 2022.

El síndrome de la persona rígida presenta espasmos musculares impredecibles y rigidez en todo el cuerpo. La familia espera que los investigadores logren encontrar una solución para esta enfermedad devastadora.



Ya en octubre de 2021, Céline Dion había tenido que cancelar presentaciones en Las Vegas debido a los fuertes dolores corporales que experimentaba. En ese momento, expresó su pesar por no poder cumplir con sus compromisos y mencionó la importancia de concentrarse en mejorar su salud.

