¿El caldo de pollo realmente ayuda a curar el resfriado? Esto dice la medicina

El remedio infalible cuando alguien enferma es la clásica receta de caldo de pollo, o eso decían las abuelitas, pero ¿realmente funciona para aliviar el resfriado?



Las bajas temperaturas se hicieron presentes en México gracias al Frente Frío número 11 que recorre el territorio nacional, y los remedios y recomendaciones para evitar ser “víctima” de los resfriados y las bajas temperaturas ya han comenzado a circular.

Además de evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México recomienda consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para reforzar el sistema inmunológico.



Y algunos de los ingredientes del caldo de pollo sin duda contienen vitaminas que ayudan a tener una dieta equilibrada.

¿Es mito o realidad que ayuda a curar el resfriado?



De acuerdo con Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina, el consome de pollo es un remedio casero popular que se utiliza en estos casos, al menos desde el siglo XII, y aunque no provoca ningún perjuicio a la salud tampoco curará el resfriado.



Allí se detalla que beber líquidos calientes, como el caldo de pollo, puede dar alivio a los síntomas por un corto periodo de tiempo. El vapor del caldo puede abrir la nariz y garganta congestionadas, mientras que el caldo disminuye la viscosidad del moco y evita la deshidratación.



De acuerdo con la BBC, el caldo de pollo también da una sensación de alivio dado que abre el apetito. Además de que el sabor distintivo se lo da el “umami”, la quinta categoría de sensaciones gustativas, a la cual describe como un sabor “carnoso”.



Así que, aunque no cura del todo las enfermedades respiratorias sí da alivio, y permite que a través de los alimentos ingeridos se reciban los nutrientes necesarios para fortalecer la salud inmunológica.

¿Cuáles son los ingredientes principales del caldo de pollo y qué beneficios aportan?



De acuerdo con Biumak Pharmaceuticals algunos compuestos del cartílago de pollo que impregnan el caldo son la condroitina y la glucosamina, que a nivel general son auxiliares en el alivio del dolor de articulaciones.



Además de que las verduras como la zanahoria resaltan por su alto contenido de vitamina A, además de ser rica en fósforo que ayuda a vigorizar el cuerpo. Sus propiedades diuréticas evitan la retención de líquidos. Además de que estimula el sistema inmunológico.



Mientras que los calabacines, que incluye la clásica receta, aportan vitaminas del complejo B, y minerales como hierro, manganeso y fósforo. Estos son ricos en vitaminas A y C, y lo recomendable es cocerlas con todo y cáscara.



La cebolla, que se utiliza para dar sabor a este caldo, ayuda a combatir los síntomas del resfriado, dado que su jugo permite aliviar el dolor de garganta. Tiene un alto contenido de vitamina C y potasio.



Aunque son algunos de los ingredientes básicos que contiene el caldo de pollo, las versiones y recetas pueden cambiar de una cocina a otra y los beneficios aumentar.



