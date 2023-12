El café detiene el envejecimiento: estudio encuentra componente clave en la bebida

En la tradición colombiana es muy común el consumo del café, no solo porque es uno de los países de mayor producción en el mundo, sino por su característico sabor que ha cautivado a millones de ciudadanos del territorio nacional.



El ‘tinto’ se toma en las mañanas, después del almuerzo, para acompañar una conversación, para quitar el sueño, en las medias nueves, en las onces de la tarde, entre otras muchas ocasiones que las personas encuentran para disfrutar del buen sabor de este grano.

A lo largo de los últimos años, la ciencia ha tomado el alto consumo del café en el mundo como un objeto de estudio que abarca varios aspectos socioculturales y médicos en la sociedad, en los que cada vez se hacen más descubrimientos sobre los beneficios que el grano aromático trae consigo para el ser humano.

No solo el café aumenta la felicidad de sus consumidores, sino que recientemente estudios arrojaron que la bebida tiene características que ralentizan el envejecimiento.



La revista científica ‘Nature’ publicó un estudio que afirma que el café tiene un compuesto que mejora la función de los músculos y los aspectos fisiológicos que se asocian con la calidad de vida en el proceso de envejecer. Esta molécula demuestra que el consumo moderado y de forma cotidiana de la bebida puede hacer que las personas no pasen por los cambios de la vejez de manera apresurada.



¿Qué resultados arrojó el estudio?

Otros varios estudios ya habían arrojado respuestas concluyentes respecto a cómo el café mejora las condiciones de vida de las personas. No obstante, la nueva investigación de las líneas celulares rectifica que el compuesto puede ayudar a reducir la fragilidad de la vejez, junto a otras sintomatologías asociadas con los males que conlleva el paso de la edad.



Según la investigación, el consumo del Harmol en el café ayudó a mejorar la movilidad, las fallas hepáticas, la tolerancia a la glucosa y la salud física externa de los sujetos prueba.

Otro trabajo liderado por el Grupo de Síndrome Metabólico del Instituto IMDEA Alimentación ha hecho sus respectivas indagaciones sobre el Harmol. Los expertos explican que este compuesto pertenece a la familia de unas moléculas llamadas betacarboliinas, encargadas de mejorar las funciones correspondientes a los músculos esqueléticos.



Además, tal y como lo comenta la revista ‘Nature’, los tratamientos que ha tenido la molécula han extendido la esperanza de vida de los animales invertebrados que estudiaron, produciendo un colapso energético que hace que los organismos encargados de aumentar la fuerza en las células tuvieran una mejoría, lo que tuvo como fin ralentizar el envejecimiento y mejorar el proceso del mismo.



Este nuevo descubrimiento podría mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en estado de dependencia. Cabe aclarar que envejecer no es una enfermedad o patología, pero sí una condición humana que puede llegar a traer muchas afecciones al cuerpo con los años.

¿En qué alimentos se encuentra el Harmol?

Aparte del café, hay distintos alimentos que contienen este compuesto, como los cereales, la carne y el pescado. Los mismos estudios ya nombrados confirman que consumir altas cantidades de Harmol en estas comidas no produce a largo plazo algún tipo de niveles tóxicos en el sistema.Sin embargo, es prioridad que no se exceda en el consumo del café, del pescado, los cereales o la carne, ya que el Harmol no es el único compuesto presente en estos.

El café tiene un compuesto que mejora la función de los músculos y los aspectos fisiológicos que se asocian con la calidad de vida en el proceso de envejecer, según un estudio. Foto: iStock

“Hemos conseguido aumentar la expectativa de vida más en los últimos 100 años que en los dos mil previos. Sin embargo, el envejecimiento de la población es un reto porque no hemos sido capaces de alargar la vida con buena salud. de hecho, el principal factor de riesgo para todas las enfermedades crónicas es el del envejecimiento”, afirma la doctora Gomez Cabrea del instituto INCLIVA en el la publicación correspondiente al estudio.

