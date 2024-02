El buen sexo con su pareja sería una señal de alerta en ciertas circunstancias: experto

Si está teniendo actualmente el mejor sexo con su compañero de vida, ¡Felicitaciones!. Pero ojo.... en el dulce momento de las mariposas en el estómago y los fuegos artificiales, a lo mejor usted puede estar preguntándose que brujería hay detrás de todo esto.

En el mundo del amor y las relaciones, el buen sexo con tu pareja suele considerarse un indicador positivo de conexión y compatibilidad. Sin embargo, según algunos expertos en psicología y relaciones, esto podría no ser siempre el caso. Algunos sugieren que podría ser una señal de alerta, especialmente si estás saliendo con un narcisista.

El término "narcisista" se refiere a alguien que exhibe rasgos de narcisismo, un trastorno de personalidad caracterizado por un sentido exagerado de autoimportancia, una necesidad constante de atención y admiración, y una falta de empatía hacia los demás.

Facebook Twitter Linkedin

Es probable que los narcisistas se caractericen por ser muy buenos en la cama. Foto: iStock

¿Qué rasgos tiene el sexo con un narcisista?

La Dra Ramani Durvasula, una psicóloga y autora de libros, comentó al USA Today: "Algunas personas dirán, 'Esta relación es una pesadilla, pero el sexo es genial'. Dirán, 'El sexo es excelente, pero esta persona es horrible conmigo, son insensibles, fríos, despectivos y carentes de empatía. Pero son realmente buenos en la cama'."

La doctora experta en los narcisistas, ha hablado extensamente sobre el impacto de los narcisistas en las relaciones, incluido el aspecto sexual. Ella ha destacado varios puntos importantes sobre el sexo con un narcisista y que se debe tener en cuenta:

Manipulación sexual: la Dra. Durvasula señala que los narcisistas pueden usar el sexo como una herramienta de manipulación para obtener lo que quieren de sus parejas. Pueden utilizar el sexo como una forma de control o para mantener el poder en la relación.​ Falta de intimidad emocional: a menudo, los narcisistas carecen de la capacidad de establecer una conexión emocional profunda durante el sexo. Para ellos, el sexo puede ser más sobre la gratificación personal que sobre la intimidad compartida con su pareja.​ Enfoque en la apariencia y el rendimiento: los narcisistas pueden estar muy preocupados por su propia apariencia física y su rendimiento sexual. Pueden buscar constantemente elogios y admiración por parte de sus parejas sexuales, lo que puede resultar en un enfoque egoísta durante el acto sexual. Idealización y desilusión: al igual que en otras áreas de la relación, los narcisistas pueden idealizar a sus parejas sexualmente al principio, pero luego perder interés rápidamente una vez que la emoción inicial desaparece. Esto puede llevar a patrones de comportamiento sexual fluctuantes y una falta de compromiso emocional en la relación.

¿Qué hacer si mi pareja es narcisista?

El psicólogo social e investigador sobre el sexo, David W. Wahl, comentó en su artículo realizado para Psychology Today: "Si el narcisista sexual no está dispuesto a aceptar la responsabilidad de sus acciones y trabajar en la relación, la siguiente mejor cosa a hacer sería desarrollar un plan de seguridad para ti mismo. Recuerda, tu bienestar es importante, incluso si se te está llevando a creer o se te está diciendo que no lo es. También es necesario establecer y exigir la adhesión a los límites sexuales que funcionan para ti. La terapia individual puede ser beneficiosa para lidiar con la situación, así como para desarrollar un plan de seguridad y establecer límites. Si tu pareja no está dispuesta a aceptar ninguna de estas medidas, es posible que la relación tenga que terminar".

La Dra. Durvasula también sugiere que el sexo con un narcisista puede ser complicado y a menudo no satisfactorio emocionalmente para la pareja no narcisista. Es importante reconocer los patrones de comportamiento manipulador y egoísta, y buscar apoyo si se encuentras en una relación con un narcisista.

Finalmente, reflexiona sobre si la relación en su conjunto es saludable y satisfactoria para usted. Si la relación se vuelve demasiado tóxica o dañina, no debe tener miedo de considerar seriamente poner fin a ella. Recuerde que su salud y felicidad son lo más importante.