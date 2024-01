¿El brócoli se come crudo o cocinado? La forma correcta de comer esta verdura

Muchos nutricionistas y médicos recomiendan consumir diariamente de tres a cinco frutas y verduras, puesto que por ser naturales aportan un sinnúmero de vitaminas y minerales que son beneficiosos para la salud y el buen funcionamiento de los órganos.



Algunas de ellas se pueden comer crudas y otras al vapor o hervidas, pero algunos piensan que de hacerlo pueden perder sus propiedades. El brócoli es una verdura crucífera, perteneciente a la familia botánica de las brasicáceas entre las que se encuentran el repollo y otros tipos de coles.

El brócoli contiene varios nutrientes entre los que se encuentran la vitamina A, B1, B2, B6, C y minerales como el yodo, calcio, potasio, zinc, hierro, manganeso y fósforo.



Así mismo, se le han atribuido algunos beneficios para la salud como para prevenir la anemia, depurar el organismo, recomendado para la menopausia por su contenido de fitoestrógenos y como antibiótico para el estómago, de acuerdo con el portal ‘CuerpoMente’.



Algunas personas consumen el brócoli crudo y otras prefieren cocinarlo al vapor o hervirlo, por lo tanto, aquí le contamos en cuál presentación obtendrá la mayoría de nutrientes que contiene esta verdura.



Dado que muchas personas no toleran el brócoli crudo, puesto que les afecta su digestión, lo cocinan, sin embargo, de acuerdo con el portal ‘Hola’, se pierde su contenido de vitamina C.

Al consumirlo crudo se aprovecharán nutrientes como el sulforafano, sustancia que se ha estudiado y que se relaciona con la prevención del cáncer y otras enfermedades como la diabetes.



Si no tolera consumirlo crudo, puede optar cocinarlo al vapor para poder aprovechar el sulforafano.



De igual forma, tenga en cuenta que si va a hervir el coliflor, debe hacerlo por poco tiempo, es decir, de tres a cuatro minutos como máximo para evitar que pierda sus propiedades.



Además, también es importante saber qué brócoli escoger en el supermercado, porque aquellos que tiene partes amarillas, significa que ya están perdiendo sus propiedades, por eso se debe escoger los que se encuentran con un verde intenso.



Los tallos del brócoli también contienen propiedades como fibra, los cuales pueden cocinarse por unos 15 minutos y prepararse una deliciosa crema de brócoli.



Si desea otro tipo de preparación que no sea cocido o al vapor, puede optar por prepararlo a la plancha o salteado también por poco tiempo para conservar el sabor y las propiedades.



En el microondas se puede preparar ajustando el tiempo a siete minutos, sin embargo, revise que quede en el estado en el que desee consumirlo.

