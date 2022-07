Un niño de la red social TikTok ha logrado acaparar la atención de miles de internautas. Con carisma y creatividad, ‘El Borrego’ cuenta por medio de videos sus aventuras en una granja del municipio de San Francisco, Cundinamarca.



Sin embargo, esta vez debió compartir un lamentable suceso para su familia: Toño, un perro criollo de la finca, apareció sin vida luego de estar varios días perdido. El creador de contenido, cuyo nombre de pila es Carlos Díaz, lo buscó y divulgó imágenes para tratar de ubicarlo, pero el animal fue envenenado.

“Gracias a todos los que me apoyaron, a los que compartieron los videos que hicimos de Toño. Desafortunadamente, apareció envenenado. Pasa en el campo: a veces, aparecen los perros muertos, por eso hay que estar pendientes”, expresó visiblemente conmovido en sus redes sociales.



Les envió un mensaje a sus seguidores para que estén al tanto de sus mascotas. “Cuídenlos todo lo que puedan. Chao, granjeros”, concluyó en un corto pronunciamiento.

El animal había sido un obsequio que le había dado su hermano por el cumpleaños. Había llegado al hogar en febrero de 2021 para alegrar la vida de Carlos. De hecho, en aquel mes, el pequeño subió un video para mostrar su reacción al conocerlo.



“¡Gracias! Qué bonito. Me tiene que seguir para todo lado. ¿Cómo lo llamamos?”, mencionó en el metraje mientras alzaba al cachorro y le daba besos.

En otro clip, ‘El borrego’ recopiló algunos de los mejores momentos que vivió al lado de su mascota y acompañó las imágenes con la canción ‘Yo soy tu amigo fiel’, de la película ‘Toy Story’.



“Siempre amigos. Por ahora tú me cuidas desde el cielo”, finalizó.

Recibió el apoyo de internautas y personalidades públicas. Por ejemplo, la presentadora Linda Palma le escribió: “Lo siento, hermoso”. “No puede ser”, aseguró, por su parte, la presentadora Laura Acuña. “Te abrazo desde la distancia”, dijo Paula Torres, ‘influencer’ conocida como Paulettee.

¿Quién es ‘El Borrego’?

Carlos es un bogotano, de 15 años, quien vive enamorado del campo gracias a las enseñanzas de su padre. La pandemia le brindó la posibilidad de establecerse en la granja familiar del municipio de San Francisco a la que denominó ‘La Granja del Borrego’.



Con su cabello rizado, sonrisa y una actitud aventurera, se animó a abrir redes sociales con la ayuda de su hermano Juan David, como le contó a EL TIEMPO meses atrás.

“Me gusta llevar ese mensaje de apoyo al campesinado porque es una labor dura, ya que la conozco me he dado cuenta de que no la reconocen como se debería. Mi idea es poder empezar a generar pequeños cambios que después van a ser grandes”, comentó.



Esa ida de generar pequeños cambios le ha valido tener gran aceptación en internet, pues los usuarios de redes ven cómo se puede vivir de la agricultura y, a la vez, cuidar el medio ambiente. En la actualidad, cuenta con un millón de seguidores en Instagram, más de ocho millones en TikTok y más de 31 mil suscriptores en su canal de YouTube.

“Quiero hacerme más reconocido (aunque suene feo) porque así puedo ayudar a más personas, a que se reconozca el trabajo que hacen porque si le va bien al campesino, le va bien a todo el mundo. El objetivo es crecer juntos”, le mencionó a este diario.

La historia del 'Borrego', el niño agricultor La historia del 'Borrego', el niño agricultor EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

