El Bogotano que lideró la exitosa gira de Bad Bunny y otros grandes conciertos

Se trata de Henry Cárdenas, el dueño del coliseo Live y el empresario colombiano considerado el mayor productor de espectáculos latinos en Estados Unidos. Además, recientemente, Billboard lo nombró como una de las personas más influyentes en la industria de la música.

Según la página oficial del 'Colisio Live', para el 'World’s Hottest Tour' del cantante Bab Bunny en el 2022, se vendieron 480.000 boletos en un día y recaudaron $84 millones, el día de la preventa del 15 de abril del año pasado.



Sin embargo, este gran momento se empezó a crear varios años atrás, pues CMN independiente latino, del que es fundador y director ejecutivo Cárdenas, había estado promocionando los programas de Bad Bunny desde que él empezó a tocar en clubes para menos de 1.000 personas en 2017.



Luego, CMN siguió promocionando las giras del boricua en 2018 y 2019, que recaudaron $21,2 millones y $45,5 millones, respectivamente, y vendieron 273.000 y 477.000 entradas, según Billboard Boxscore. Pero lo que se logró en el 2022 fue algo que nunca había visto, segun Cárdenas.

“Nunca, nadie esperó eso”, le dijo Cárdenas a 'Billboard'. “De hecho, Noah Assad, el mánager de Bad Bunny, me llamó como tres días antes y me dijo: ‘¿Cuántas entradas crees que venderemos en preventa? Pensó que serían alrededor de 150.000. Le dije 200.000…. Si Bad Bunny pone a la venta 50 fechas más hoy, las venderá. En Miami, agotamos sus tres funciones y había 97,000 personas esperando en línea para comprar boletos”, aseguró.



Por otro lado, Cárdenas también ha estado detrás de diferentes eventos como la gira de despedida de Daddy Yankee, que generó 198,8 millones de dólares recaudados en 83 presentaciones. También ha trabajado con otros referentes como Maluma, J Balvin, Ana Gabriel, Christian Nodal o Luis Miguel.

¿Quién es Henry Cárdenas?

Según Forbes Colombia, Henry Cárdenas nació en Bogotá, pero creció en Cali. En su juventud fue a estudiar administración de empresas en la Northeastern University de Chicago, que desde entonces ha sido su hogar.



En ese entonces, armaba fiestas de DJ para sus compañeros y con el paso de los años estaba haciendo conciertos y festivales que en sus nóminas tenían a legendarios artistas como Eddie Palmieri, Celia Cruz, Julio Iglesias y José Feliciano. Una cosa que lo diferenciaba es que fue el pionero en involucrar marcas que querían conectarse con la comunidad latina como Coca-Cola, Bacardí y Goya Foods.



“Todo inició cuando le pedí al presidente de Goya que me dejara usar su logo en uno de mis conciertos, diciéndole que quienes asistían comían arroz y fríjoles. Me dio 500 dólares. Cuando otros anunciantes vieron que Goya estaba, se enganchaban en los eventos. Hoy en día sigo trabajando con ellos”, aseguró al medio mencionado.

Luego la empresa CFA que había fundado con un antiguo socio, la vendió a Televisa en 2001 y en 2002 se independizó con CMN, compañía de la que es CEO y con la que sigue promoviendo artistas como Marc Anthony y Maluma.



Además, Henry Cárdenas es dueño del Coliseo MedPlus en la calle 80 en Bogotá.

