El beso de Jorge Rausch con reconocida actriz en MasterChef de Chile

La actriz Cristina Tocco no se guardó nada con el chef colombiano Jorge Raush en la versión chilena del programa ‘MasterChef Celebrity’, pues antes de quedar eliminada no podía irse sin demostrarle el gran gusto que le tiene al cocinero, que entre otras cosas, también es jurado en la versión colombiana del show.



La cantante era la tercera eliminada del programa y disputaba el reto de eliminación junto con la bailarina profesional Claudia Miranda.



Fue un momento difícil para los participantes, que según lo visto en sus declaraciones en el programa le tenían mucho aprecio e incluso, algunos llegaron a llorar su partida.



“Estoy triste. Tenemos una amistad de muchos años, es un ejemplo para mí, de como se lucha, de como se sale adelante en la vida con un hijo en otro país. La amo”, puntualizó la actriz Yamila Reyna.



De igual forma, la actriz se despidió de una manera particular del concurso e hizo que el chef Bogotano se sonrojara.



“Guapo, te voy a dar un beso en la boca, te aclaro. Total, ya estoy echada. Agárrate”, afirmó la argentina durante su despedida del programa.



Con pena en su rostro y un poco intimidado por la afirmación, aceptó el beso. “Bueno, ya me puse rojo”, exclamó Rausch que resaltó la forma de besar de la actriz “Cristina, eres tremenda. Das muy buenos besos”, agregó.



Jorge Rausch y Cristina Tocco se dieron un beso en la boca😳#RetoDeEliminaciónMC pic.twitter.com/dsIzDJ3gf6 — MasterChef Chile (@MasterChefChile) August 30, 2021

No todo quedó ahí y la argentina publicó una historia de Instagram con la foto del momento del beso junto con una frase que decía: “En mi despedida, puede verse y escucharse que le avisé antes al pelado (que me encanta), que lo iba a besar. Él no se negó (nunca tan atrevida)”.

Cristina Tocco y Jorge Rausch durante beso en el porgrama 'Master Chef Celebrity'. Foto: Instagram: @la_tocco

Entre tanto, la versión colombiana se encuentra en su recta final, pues cuenta con tan solo 9 cocineros en disputa por el título de ‘maestro del arte culinario’. Además, en el último capítulo se anunció el regreso de participantes que habían sido eliminados quienes lucharán por un cupo de retorno a través de una difícil prueba que consiste en recrear un platillo de alguno de los chefs



Cabe resaltar que el chef bogotano Jorge Rausch es jurado en ambos programas, tanto en el chileno como en el colombiano.

