El público de Medellín hizo de la visita de Daddy Yankee, a mediados de octubre, una fiesta musical de tres noches. Pero, mientras ellos y el artista celebraban el paso por la capital antioqueña de la gira de despedida del padre del reguetón, otro artista que sueña con una oportunidad y su equipo pasaban un trago amargo.

B Diamond, de 22 años, ha puesto su corazón en la musica. Lleva cinco años trabajando para hacerse un nombre interpretando la música urbana latina de la que Daddy Yankee es un ícono. Entre los pasos dados, ha actuado en escenarios al lado de Cosculluela, Ñengo Flow, Ñejo, Dj Pope.



Para artistas en desarrollo, como él, cada vez que se presenta la oportunidad de subir a tarima en un escenario es un paso más hacia el reconocimiento. Por eso no sospechó cuando se le acercó Giovani Andrei Ramírez -conocido en el medio como DJ Giova- y le propuso ser telonero de Daddy Yankee en Medellín.

Según consta en la demanda puesta en la Fiscalía de Los Mártires (Bogotá) el pasado 19 octubre (a la que tuvo acceso EL TIEMPO), DJ Gioova dijo tener un contrato de prestación de servicios con el reconocido empresario Diomar García -al frente del show del reguetonero- para ser DJ de los artistas teloneros del evento. El precio de esa actuación -que lo pondría en contacto con miles de espectadores- era el pago de 5 millones de pesos.



Es decir, a diferencia de los grandes artistas que cobran millones por subirse a una tarima, este nuevo artista tendría que pagar por presentarse y poner todo de su parte para que las dos canciones que tendría la oportunidad de interpretar ante el público de Daddy Yankee le abrieran puertas.

Por eso, decidió hacer el esfuerzo no solo de conseguir los cinco millones (que pagó en tres contados), sino de invertir en el vestuario, producción y traer desde Estados Unidos a uno de sus representantes, John Edisson Corredor -conocido como Lyrikalles- para que pudiera observar de primera mano la actuación preparada para abrirle a Daddy Yankee. En cambio, fue testigo de cómo al artista en cierne se le esfumaron las ilusiones.



El artista y su equipo llegaron al escenario el día del concierto con la confianza de haber firmado un contrato que contaba con la firma del reconocido empresario Diomar García. La triste sorpresa, según consta en la denuncia hecha ante la Fiscalía, fue enterarse en el mismo escenario que la firma y la huella de García en el contrato habían sido aparentemente falsificadas.

B Diamond y su equipo de producción -entre estos el manager, Santiago Arango, y su representante en Colombia, Tatiana Ariza- lograron ingresar hasta la tarima del show para hablar con un miembro del staff que estaba al frente del show de Daddy Yankee. Este se comunicó con Diomar y la respuesta del empresario, en mensaje de voz fue la siguiente:



“Junior, dígales a esos muchachos que eso es falso, que ese contrato no está firmado por mí, que ese no es el papel membreteado de la empresa ni nada. Yo no he firmado ni mierda con nadie. Si quiere, póngale este mensaje así”.



Con esta respuesta no tuvieron más remedio que retirarse e interponer una denuncia por supuesta estafa, en contra de DJ Giova -que no volvió a responder a sus llamados- ante la Fiscalía.

