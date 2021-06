El apodo que el príncipe Carlos le habría puesto a Meghan Markle

‘Tungsteno’, es el apodo que el príncipe Carlos de Inglaterra le habría dado a su nuera Meghan Markle, haciendo referencia a uno de los metales más fuertes del planeta. De ahí la analogía que hacía el príncipe con la saliente duquesa de la familia real junto con su esposo el príncipe Harry, haciendo referencia a que ella era dura como el material.

Según le contó al programa The List Christine-Marie Liwag Dixon, una comentarista de la realeza, hay una posibilidad de que este apodo haya sido una de las razones para que los duques de Sussex renunciaran a formar parte de la realeza británica.



(Le puede interesar: Prohibiciones de la familia real británica)



“Ella no lo tuvo fácil desde que llegó a la familia real. No solo la prensa la ha acosado, sino también el entorno de Harry, que la hizo sentir lejos de la seguridad de su casa”, añadió la especialista.

Siga leyendo