Conozca el apartamento más alto y lujoso de Estados Unidos que no se puede vender

En el horizonte de Manhattan, a más de 470 metros de altura, se alza el ático más alto del mundo, una joya de lujo en la famosa Central Park Tower. Sin embargo, a pesar de su ubicación y opulencia, este apartamento no ha logrado encontrar comprador durante un año de arduos intentos.

El apartamento más lujoso que no se puede vender

El tríplex, que inicialmente se ofrecía en el mercado por la suma de US $250 millones, experimentó una reducción de precio significativa en su intento por atraer a un comprador.



En un esfuerzo por desbloquear su potencial de venta, su costo se ha ajustado a unos US$ 195 millones, lo que representa una rebaja del 22 por ciento, equivalente a unos US $55 millones menos.

(Le recomendamos leer: La curiosa historia de mujer que lleva 104 años viviendo en la misma casa).

Cuando esta exclusiva propiedad se presentó en el mercado inmobiliario de Nueva York, se esperaba que se convirtiera en la transacción más importante de la historia de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la expectación inicial y su viralización en las redes sociales, las circunstancias actuales del mercado inmobiliario neoyorquino han complicado su venta.

El ático cuenta con 23 habitaciones, dos cocinas, once baños y un salón de baile, lo que lo convierte en una propiedad excepcional. No obstante, algunos arquitectos señalan que los problemas de diseño, como la exposición al viento y el ruido dentro de la unidad, han sido un factor determinante en la falta de interés comercial.

(A continuación: El misterio que esconde la casa más aislada del mundo).

La torre Central Park Tower, construida por Extell, tenía grandes expectativas para el éxito de esta propiedad, pero a fines de 2022, solo contaba con un número limitado de unidades ocupadas, lo que desató especulaciones sobre posibles errores de diseño en los pisos más altos del rascacielos.

(Conozca: En fotos: el edificio de cristal construido alrededor de un árbol).

Arquitectos de la zona expresaron que los errores que tiene el apartamento, posiblemente, hicieron que los interesados no lograran concretar de manera exitosa alguna venta.



En diciembre de 2022, un cronista de la cadena televisiva 'CBS' experimentó la ira del viento, el fuerte y atronador ruido al interior de la unidad.

Facebook Twitter Linkedin

El apartamento triplex. Foto: Instagram: @topclosing

Esta tendencia de problemas en apartamentos de lujo no es exclusiva de Central Park Tower. Otra propiedad emblemática, 432 Park Avenue, construida en 2016, también ha enfrentado denuncias por ruidos molestos, inundaciones y problemas con los elevadores.

La torre aún tienen sus apartamentos en venta

Central Park Tower actualmente ofrece alrededor de 14 departamentos en venta, con precios que oscilan desde los US$ 6.5 millones hasta los US$ 195 millones, este último siendo el ático cuyo precio fue reducido en un esfuerzo por atraer a posibles compradores.

Según los especialistas, este no es el único caso, en varias ocasiones inversionistas y posibles compradores quisieron adquirir algunas de las viviendas más prestigiosas y caras de Estados Unidos. Por ejemplo, la mansión 'The One', ubicada en Bell Air, Los ángeles, salió a la venta en 2021, con un valor aproximado de US $500 millones.



Sin embargo, por algunas decisiones de la constructora, la empresa se fue a la quiebra. Tras esto, la vivienda, que hasta el momento se podía haber quedado como una de las más caras del país norteamericano, sufrió un proceso de subasta.

La casa Loca de Guatavita

Más noticias en EL TIEMPO

La apuesta es construir casas más seguras para las familias

¿Quiere casa nueva? Conozca los planes que tiene Fondo Nacional del Ahorro

Japón se une a otros países que están "regalando" casas

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO