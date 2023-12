El cambio físico de Anton Ratushnyi, el 'Arnold Schwarzenegger' del siglo XXI

Un adolescente de 19 años está dejando una huella imborrable en el mundo del fisicoculturismo con su asombrosa transformación, al punto de ser comparado con el legendario Arnold Schwarzenegger.



Su nombre es Anton Ratushnyi, quien se ha convertido en el fisicoculturista más joven con un título que promete superar a figuras como Chris Bumstead, quien lideró durante cinco años la división de Mister Olympia Classic Physique, una de las categorías más importantes a nivel global.

La historia de Anton Ratushnyi es un testimonio de dedicación y perseverancia. Su viaje hacia la cima del fisicoculturismo comenzó cuando tenía tan solo 15 años.



A lo largo de estos años, ha compartido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 200,000 seguidores, cada uno de los rigurosos entrenamientos y sacrificios que realizó para lograr la transformación que lo define hoy en día.

Según informes del medio británico ‘The Sun’, la motivación de Anton Ratushnyi surgió de cada negativa que recibió durante su transformación. Cada vez que enfrentaba un rechazo, canalizaba su energía en desafiar sus límites físicos, y esta actitud lo llevó a convertirse en una verdadera inspiración para sus seguidores en las redes sociales.



Las críticas y la negatividad de algunos no impidieron que su base de seguidores creciera de manera exponencial en sus plataformas digitales.



"Con la superación de muchas adversidades durante el último año, no puedo enfatizar lo importante que es creer en ti mismo y ser fiel a ti mismo sin importar lo que los demás piensen de ti. Estoy tan contento de haber decidido seguir mi verdadera pasión y no dejar que la negatividad me afectara”, compartió Ratushnyi, a través de su cuenta de Instagram, tras uno de sus triunfos en Dallas, Texas.

El nuevo Pro Clásico IFBB más Joven y campeón en NPC Nationals 2023



Anton Ratushnyi logró lo que muchos consideraban imposible. Tomó riesgos, se desafió mental, física y emocionalmente, y hoy se erige como el nuevo pro clásico IFBB más joven y el campeón general en NPC Nationals 2023. Sus logros no solo se reflejan en el mundo del fisicoculturismo, sino también en su capacidad para inspirar a una nueva generación.



La comunidad del fisicoculturismo y sus seguidores no tardaron en expresar su admiración y apoyo. Los miles de likes en sus publicaciones son un testimonio de su éxito y dedicación.



Los comentarios de "Orgulloso de ti joven artillero felicidades y bienvenido a la Liga Pro", "Te lo mereces todo, hermano. ¡Estoy muy orgulloso de ti! Tu mentalidad es insuperable", y "Felicidades hermano, muy merecido. ¡Fue una explosión compartir escenario contigo!" son solo una muestra del aprecio y respeto que Anton ha ganado en su viaje hacia el éxito.

