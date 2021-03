El amor sin estereotipos entre mujer con sobrepeso y entrenador ‘fit’

En los últimos meses, una pareja canadiense se ha hecho famosa en redes sociales por desafiar los estereotipos. Matt, un entrenador personal de fitness, y Brittany, una modelo ‘plus-size’ que pesa 116 kg, presumen su amor en su cuenta de Instagram.

Brittany, según la citó ‘RT’, antes de la llegada de Matt no había tenido suerte en el amor, pues sus exnovios la presionaban constantemente para que perdiera peso.



“He tenido relaciones con chicos que me han dicho que me dejarán si no comienzo a hacer dieta o trato de perder peso. No estaba segura de si alguna vez iba a encontrar a alguien que realmente me quisiera como soy”, aseguró.

(Puede leer: Noche de pasión con Nutella terminó en hospital por ataque de hormigas).

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Cuando estaba a punto de rendirse, conoció a su novio por Facebook y la atracción fue instantánea.



Matt, quien tampoco se sentía satisfecho con sus relaciones pasadas, aseguró que lo que más le atrajo de Brittany fue su seguridad en sí misma.



Dijo que la actitud de su novia era distinta a la de otras parejas que había tenido. “No eran personas positivas o sentían constantemente que necesitaban cambiar cosas sobre ellas”, agregó.

(Le puede interesar: Matador y su dura crítica al influencer que se puso implantes de senos).

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

La cuenta de Instagram de ambos, que ya tiene casi cinco mil seguidores, anunció su compromiso el 30 de enero, luego de cinco meses de relación.



“Él es inteligente, felicitaciones” “Me encantaría ver más parejas como ustedes dos” “Es bueno ver a dos personas felices sin importar lo que piense el mundo” son algunos de los comentarios que ha recibido una de las publicaciones.

(Lea también: Críticas a papá que obligó a hija a disculparse por hacer 'twerking').

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Tendencias EL TIEMPO