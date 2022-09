Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

Algunas historias románticas del cine y la televisión parecen irreales, incluso muchos se quejan de que suelen vender un concepto de amor erróneo y perjudicial. Pero, en mi opinión, no todo en dichas producciones es descabellado, hay un toque de verdad que inspira al escritor y le permite imaginar un mundo de posibilidades que termina plasmando en su obra. No en vano se dice que la realidad siempre supera la ficción.

La historia de mi primer amor parece material para una novela de esas bien trágicas, en las que los protagonistas lloran mares en cada capítulo para terminar felices por siempre, pero en mi caso ese final nunca llegó, al menos no con esa persona.

Todo empezó en la universidad, estaba iniciando mi carrera en administración de empresas y estaba completamente enfocada en estudiar, graduarme con honores y conseguir un excelente trabajo. Esa era la ruta a seguir que siempre me inculcó mi padre, quien desde niña me insistió en que la mejor herencia que podía dejarme era mi educación, porque eso haría que tuviera una buena vida.

En aquella época mi mayor peocupación era sacar buenas notas, por lo que la mayor parte de mi tiempo lo invertía en estudiar. Foto: iStock

Un día el grupo de danza de la universidad hizo una muestra artística y dijeron que estaban aceptando nuevos talentos, esa noticia me emocionó mucho porque siempre me ha gustado bailar. Por fortuna, los horarios de ensayo no se me cruzaban con el de las materias y me inscribí.

A mi papá no le gustó mucho la idea porque decía que me iba a distraer y mi rendimiento académico iba a desmejorar, pero le expliqué que era como si estuviera en la clase de danzas o de artes del colegio y que seguiría concentrada con mis estudios.

Durante el primer mes de danzas no interactué con nadie: iba hacía lo que el profesor nos indicaba y al terminar recogía mis cosas y me iba a estudiar. Sin embargo, un día llegó un chico nuevo al grupo, no hice mucho contacto visual con él, pero me pareció muy lindo: tenía ojos cafés, pestañas largas, cejas pobladas y una sonrisa perfecta.

Ese primer día que estuvo en clase no hablamos, los días siguientes solo intercambiamos algunas palabras sobre la clase y un jueves en la noche, en una presentación, tuve que bailar con él porque su compañera no llegó. Ese acercamiento, por una extraña razón, me puso muy nerviosa, pero, como siempre, terminó el baile y salí corriendo para no llegar tarde a casa.

El despertar de una nueva ilusión

El lunes siguiente el profesor nos pidió ayuda para una celebración que iba a hacer la universidad por el día del maestro. Debíamos ir el viernes en la noche al salón de ceremonias a dar la bienvenida a los docentes como si se tratara de una alfombra de premios, así que nos dieron unas luces para jugar a ser paparazzi.

Ese viernes llegué al lugar de la ceremonia y me hice en una esquina con mi luz porque, claramente, quería pasar desapercibida. Lo curioso es que el chico llegó con su combo de amigos y, aunque ellos decidieron hacerse cerca de los profesores, él tomó una luz y se hizo a mi lado.

Facebook Twitter Linkedin

Por primera vez descubrí las mariposas en el estómago. Foto: iStock

Esa noche por primera vez hablamos de nosotros, de nuestros padres y de lo que nos gustaba. Me contó que era un apasionado por el arte en todas sus expresiones, pero que sus papás lo hicieron estudiar derecho porque esa sí era una carrera de verdad, lo bueno fue que con el paso de los semestres le gustó y estaba próximo a hacer sus prácticas. También me dijo que hacía un voluntariado para dar clases a niños y que era bueno con los idiomas.

Con cada cosa que decía yo sentía que me atraía más y más. Tal vez suene tonto y fantasioso, pero sentía que lo quería y no sé cómo, cuánto o hasta qué punto, simplemente lo quería. Nunca en mi vida había tenido novio o había sentido interés por un hombre, desde el colegio mi vida se resumía en ir de la casa al colegio y del colegio a la casa, todo lo que hacía era estudiar, así que todo era nuevo para mí.

Desde esa noche empezamos a hablar, salíamos juntos de clases, nos contábamos cómo nos iba en el día y nos acercábamos más y más. Me gustaba mucho pasar tiempo con él, nos reíamos, filosofábamos y, aunque eran carreras diferentes, compartíamos lo que aprendíamos.

Nuestro primer beso fue como de novela, estábamos hablando de una película que nos gustaba mucho y justo cuando dábamos nuestra opinión sobre una de las escenas que nos parecían más románticas, nos besamos. Estaba tan nerviosa que si soy sincera no lo disfruté, estaba pensando en qué decir o hacer después de eso, mi mente no sabía cómo actuar ante esa situación, no es algo que te enseñen en los libros.

Así pasaron los días entre besos, charlas, mensajes hasta altas horas de la noche y bailes, todo me parecí idílico y perfecto, estaba convencida de que mis días de soledad habían terminado y de que, como canta Pipe Peláez, había nacido el amor más grande del planeta.

Por primera vez en mi vida me sentía enamorada y experimentaba a las famosas mariposas en el estómago. Sin embargo, como ya todos saben, las mariposas mueren rápido.

La encruciajada

Ya se acercaba el final del semestre y mi padre no sabía nada. Desde que tengo uso de razón, él me había dejado muy claro que nada de pareja hasta que no fuera una profesional: “Eso de tener novio es una distracción, una pérdida de tiempo”, repetía constantemente.

Pese a lo feliz que era, en el fondo me sentía mal de no contarle que estaba saliendo con alguien, quería compartir con él mi felicidad y que me apoyara, así como lo hizo con mi carrera. Anhelaba que ambos se llevaran muy bien, que se quisieran como familia y, lo más importante, que mi papá me permitiera pasar algunos días de vacaciones con quien consideraba el amor de mi vida.

Un día, sin analizar la situación y sin pensarlo mucho, después del noticiero del medio día, dije con voz temblorosa: “Papito, tengo que contarte algo importante”. Él apagó el televisor y me miró fijamente a la expectativa de lo que iba a decir.

“¿Para eso le estoy pagando la universidad? No sabe ni cocinar y dizque buscando marido. Usted no va a salir con ese muchachito”, gritó mi papá cuando le conté que había un chico que me gustaba.

Facebook Twitter Linkedin

Al dolor de la forma como me trataba mi papá se sumó la tristeza de tener que despedirme de quien consideraba el amor de mi vida. Foto: iStock

Esa tarde me miró con un odio y me gritó palabras tan hirientes que, al día de hoy, yo no me explico el porqué. Nunca en la vida me había tratado tan mal, de un momento al otro pasé de ser la luz de sus ojos a su peor enemiga, era como si le hubiera proferido la peor de las ofensas.

Después de haberme sacado en cara todo lo que hacía por mí, cómo dejó sus sueños de lado para criarme y todo lo que lo juzgaron por ser padre soltero, dio la estocada final: “O ese degenerado o la universidad. Si usted sigue viendo a ese niñito, no le pago más sus estudios”.

Yo no lo podía creer, no entendía cómo era posible que la persona que más admiraba en la vida, mi héroe, quien decía amarme más que nadie, podía tomar una decisión tan drástica solo porque me había enamorado y eso que no lo dije, lo suavicé con un ‘creo que me gusta’.

Mientras lloraba desconsoladamente tomé mi celular y le escribí a mi ‘pretendiente’ la situación, en un principio me dijo que él entendía que mi padre fuera un tanto conservador y que él podía hablar con él, pero cuando le conté que amenazó con no pagarme la universidad, su actitud cambió.

“Eres una mujer maravillosa, juiciosa y dedicada, pero yo me sé cómo soy y no quiero que tengas problemas por mi culpa, lo mejor es que dejemos así”, me escribió. Como dice aquel clásico de Omar Geles: ‘allí supe que las despedidas son muy tristes’, sentí que los pocos trozos que aún quedaban de mi corazón se rompían en mil pedazos.

Al tiempo que le mentía a mi papá que no sabía nada del “degenerado ese”, la verdad es que buscaba excusas para hablarle, me negaba a que todo terminará así. En vacaciones respondía sus estados, trataba buscar temas de conversación, pero él me evitaba, además, se retiró del grupo de danzas e inició sus prácticas. Nunca más lo volví a ver.

Después de todo, siempre llega la primavera

Durante varios meses lloré en las noches por él y sentí mucha rabia con mi papá, decidí que nunca jamás volvería a contarle nada y me empeñé en sacar mi carrera adelante para independizarme. Pero el paso del tiempo lo cura todo, hoy en día me va muy bien en mi trabajo, viajo y vivo la vida como siempre soñé y, por supuesto, perdoné a mi papá.

No negaré que fue muy doloroso en su momento, pero, viéndolo desde otra perspectiva, me doy cuenta que aún era demasiada inmadura y no estaba preparada para tener una relación. Seguramente esta historia pudo haber tenido un final menos traumático, pero también estoy convencida de que todo pasa por algo, quizá no era nuestro momento o no estábamos destinados.

Lo cierto es que ambos aprendimos y compartimos momentos hermosos y eso es lo que decidí guardar en mi corazón, un recuerdo lindo de lo que fue y no uno doloroso y rencoroso del novelesco drama en el que me colocó el destino.

