El amor de un perro lo salvó de morir

Una tierna historia que una vez más demuestra cómo el amor de una mascota puede aportar a la vida de su amo, ocurrió en Torrevieja, España. Es el caso de José Antonio Valero, un hombre que estuvo en cuidado crítico durante 10 días, luego de haber recibido una fuerte golpiza por parte de tres desconocidos, justamente en una mañana en la que había salido a pasear a su perrita bulldog francés, llamada Mábel.



(Lea también: Mascotas: beneficios y ventajas de tener un perro o un gato en casa).



Las lesiones del ataque le ocasionaron un trauma craneoencefálico, que le generó serios problemas para hablar y moverse, según contó Maika Fernández, una de las enfermeras que lo atendió.



(Además: Covito, el perro que espera a su amo con covid-19 que ya no volverá).

Por esta razón, al ser internado tuvo que ir directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos, pues su condición y lesiones eran de tal gravedad, que, en un principio, los doctores no apostaban por su recuperación. Poco a poco y con el esfuerzo de los profesionales, consiguió volver a hablar y mover la parte izquierda de su cuerpo.



(Vea también: Perritos de un refugio celebraron Navidad con ‘pintas’ de Papá Noel).



Luego de varios días de rehabilitación, el personal médico detalló que el paciente tenía siempre entre sus manos una pequeña figura de yeso en la que estaba estampada la huella de un perro. Cuando los doctores le preguntaron qué era eso, él respondió con certeza que era la patita de su perrita Mábel.



“Mi niña me lleva loco. La tengo muy mal acostumbrada, pero siempre ha estado allí en los momentos difíciles”, les contestó a los doctores José Antonio en un video publicado por el medio español de Valencia, La Razón.



Fue entonces cuando los médicos decidieron que el paciente recibiera la visita de su mascota; después de esto, José Antonio presentó una mejoría considerable.



(Le puede interesar: Historia de la mujer que comparte su casa con 1.300 perros sin hogar).



Aunque por el momento todavía no sale del hospital en espera de una cirugía, los médicos aseguran que la alegría que le brinda su perrita, lo salvó de morir.



De acuerdo con el medio La Razón, José Antonio Valero es traductor, domina cinco idiomas diferentes y reside en Torrevieja, municipio costero de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España.



Tendencias EL TIEMPO.