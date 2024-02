¿El amor a primera vista es real? Esto responde la ciencia 

La frase "amor a primera vista" remite a las novelas y la ficción que han hecho que muchos crean que el enamoramiento puede surgir con tan solo tener un primer encuentro visual.



Una oración que parece un sueño idílico y crea imaginarios de esta vida y la otra en los pensamientos e ilusiones de las personas con seres con los que de repente parecen ser la "pareja perfecta".

Pero más allá de las emociones y el interés que se pueda sentir al ver a alguien por primera vez de manera idílica, ¿qué tan cierta puede ser esta afirmación tanto a nivel corporal como psicológico?



(Le puede interesar: ¿Se está enamorando en San Valentin? Expertos revelan los síntomas inequívocos).



De acuerdo con 'La Gaceta', la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, la sensación de enamoramiento se desencadena y se siente a nivel neuronal, debido a la liberación de varias moléculas conocidas como las hormonas de la felicidad, pero esto viene después de la atracción inicial.

Facebook Twitter Linkedin

Matrimonio gay AMP Foto: iStock

"El amor provoca la liberación de diversos neurotransmisores, entre los que se encuentran la dopamina, norepinefrina y serotonina. Esto nos lleva a relacionarlo con el sistema de recompensa en nuestro cerebro. La primera es el principal neurotransmisor implicado en la sensación de enamoramiento", señala el medio de salud en su portal.



Como casi todo, el amor también entra por los ojos. Cuando vemos a una persona que nos atrae, los mismos envían esa información visual a la corteza occipital, la parte del cerebro que le dice al cerebro que está viendo, por ejemplo, una cara.



De ahí, la información pasa al giro fusiforme, que es la estructura que determina si lo que está mirando le gusta o no. Todo este proceso apenas dura segundos, de acuerdo con 'The Conversation'. En ese sentido, si lo que estás viendo le impresiona y le gusta, entonces se podría hablar de “amor a primera vista”, en un contexto meramente de atracción.



(Siga leyendo: Cómo saber si está enamorado o simplemente le gusta una persona: test y paso a paso).



Aunque estas sensaciones se puedan dar de manera instantánea, el amor realmente se da con el paso del tiempo, y se debe diferenciar de la atracción netamente física.



Así lo confirma la especialista en salud reproductiva y redactora médica de 'Dr Fox Online Pharmacy', Deborah Lee para el portal multimedia especializado en ciencia para jóvenes 'WordsSidekick': "Los psicólogos cuestionan que sea posible experimentar el amor verdadero cuando ves por primera vez a otra persona".



Y añade: "Esto se debe a que el amor se desarrolla con el tiempo a medida que comienzas a amar la mente, los valores y las habilidades de la otra persona. El verdadero amor no se trata sólo de atracción y pasión sexual". señala para el medio citado.

En conclusión, pese a los efectos químicos que generan fuertes emociones de atracción en el cuerpo al momento de conocer a alguien y verlo por primera vez, esto solo se debe a un refuerzo positivo y no a amor a primera vista, el cual es inexistente para la ciencia.



(Lea también: Joven se "enamoró a primera vista" en un bus y su enamorado la robó).



Una ilusión que puede distorsionar el pensamiento y hacer creer que desde el primer momento se siente amor por esa persona que suscitó interés, pero que finalmente solo corresponde a una reacción neuronal que antecede al amor y no garantiza que la siga sintiendo una vez conoce la historia y la personalidad del otro.

Tres películas recomendadas para volverse a enamorar

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias