‘Fue un amor a primera vista’, dicen algunas personas cuando sienten una atracción muy fuerte por alguien sin mayor antesala o tiempo para conocerse.



Se dice que quedaron ‘flechados’ de un momento a otro y, en ciertos casos, para siempre.



Sin embargo, una sola mirada no bastaría para enamorarse, según ‘What kind of love is love at first sight? An empirical investigation’, un estudio realizado en Europa.

Hace unos años, cuatro investigadores pertenecientes al Departamento de Psicología de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, se dieron a la tarea de encontrar si sería posible o no el amor a primera vista.



¿En qué consistió la investigación?

Su estudio, elaborado en 2017 y publicado en la revista ‘Personal Relationships’, estuvo fundamentado en la participación total de 396 personas (un 60 por ciento mujeres) y comprendió tres etapas: encuestas virtuales, estudios de laboratorio y tres sesiones de citas.



Las encuestas les indagaron a las personas si estaban en una relación actual.

Además, les mostraron fotos de parejas potenciales simulando una de las tantas aplicaciones de citas -como Tinder-, con el fin de que calificaran el nivel de atracción que les habían producido en una escala de 1 a 5.



También debían escoger entre dos frases para identificar sus sentimientos: ‘Siento que la persona y yo estamos hechos el uno para el otro’ o ‘Estoy experimentando el amor a primera vista con esta persona’.



La encuesta virtual se asimiló a la aplicación de citas 'Tinder'. Foto: iStock

Otro grupo de voluntarios asistió a un estudio de laboratorio, de forma presencial, que tuvo similitudes con la encuesta en línea. Ellos vieron fotos de otras personas desconocidas y los calificaron a partir del sentimiento de amor o rechazo originado.



Finalmente llegaron a la última etapa: las sesiones de citas. Estas consistieron en reunir a dos personas durante 20 o 90 minutos, tiempo en el cual podían charlar y conocerse en detalle. Luego de eso, cada pareja era interrogada por los investigadores para identificar los sentimientos y las percepciones que tenían.

Los resultados

No se parece ni al amor pasional ni al amor en general

Luego de todo el proceso, los investigadores encontraron que habían ocurrido 49 ‘amores a primera vista’, calificados en su mayoría por hombres, durante las citas y la mirada a las fotos de sus potenciales parejas.



Ninguno fue recíproco, por tanto, la otra persona perdió interés o no le llamó la atención dar un paso ‘más allá’ en la futura relación.



“Nuestro estudio concluyó que el amor a primera vista reportado en el momento del encuentro no se parece ni al amor pasional ni al amor en general”, dijo el psicólogo Florian Zsok, quien investigó el asunto junto a otros cuatro profesionales de la Universidad de Groningen.



Según eso, el amor a primera vista no es suscitado por la pasión. Se origina por lo atractivo o no que se percibe a la otra persona y no precisamente implica la formalización de una dinámica social, sea cual sea.



En el caso del experimento, la interacción demostró que ese ‘amor súbito’ establece una atracción común que puede o no intensificarse dependiendo las características de la otra persona.

La sesión de citas tuvo una duración de 20 a 90 minutos. Foto: iStock

“No es una forma distinta de amor, sino más bien es una fuerte atracción inicial que algunos etiquetan como amor a primera vista, ya sea en el momento de conocerlo por primera vez o al hacer retrospección”, enfatizó el experto.



De manera que ahora ya podrá pensar dos veces si ‘fue un amor a primera vista’ o una ojeada de qué tan atractiva era la persona que se posó delante de sus ojos.



Para llamarlo ‘amor’, tal vez tendría que conocerlo por un tiempo mayor y compartir distintas experiencias.

