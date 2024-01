Griselda Blanco: él era el amante de la temida delincuente que interpreta Sofía Vergara

Desde que se estrenó la serie de ‘Griselda’ en la plataforma de Netflix ha sido todo un éxito y se ha posicionado como la producción más vista del momento. Esto ha hecho que varias personas se interesen por conocer un poco más de la historia de Griselda Blanco, una narcotraficante Colombia que operaba en Miami, Estados Unidos, en los años 70 y 80.

Uno de los hechos que más ha llamado la atención es la vida amorosa de la Colombia, pues se sabe que contrajo matrimonio en tres ocasiones, y las vidas de sus esposos terminaron en trágicos finales, por eso se le atribuyó el apodo de 'La viuda negra'.



Su primer esposo fue Carlos Trujillo, quien es el padre de sus tres hijos mayores: Dixon, Úber y Osvaldo ‘Ozzy’ y falleció supuestamente debido a cirrosis. Luego se casó con Alberto Bravo, quien asesino antes de irse a vivir a Miami. Por último, contrajo matrimonio con Darío Sepúlveda, quien es el padre de su hijo menor, Michael Corleone Blanco, pero Blanco lo asesinó en 1983, dos años de su arresto.



Sin embargo, muy pocas personas conocen que Blanco tuvo otro amamante mientas estaba en prisión. Se trata de un afroamericano identificado como Charles Cosby, quien admiraba a la colombiana por la importancia que tuvo en el negocio del narcotráfico. Ellos se conocieron por qué Cosby le envía carta a la prisión.

“Yo admiraba a Griselda Blanco porque era todo lo que yo quería ser, la única diferencia es que ella llevaba falda. Griselda manejaba sus negocios desde la cárcel cuando la capturaron en 1985. La Griselda que yo conocí detrás de esa imagen violenta era una mujer amorosa, siempre quiso a sus hijos, trató de hacer concesiones para que su hijo Michael Corleone estuviera bien mientras estaba en la cárcel”, afirmó Cosby en una entrevista con 'Univisión' en 2014.



Durante su relación, Cosby afirmó que se volvió el consejero de Griselda durante varios años, por lo que sabía que uno de sus más grandes miedos era morir en la prisión lejos de sus hijos. “Ella no pensaba que iba a salir de la cárcel, tenía mucho miedo y siempre me decía 'Charlie, no me quiero morir en prisión', ese era su gran temor, morir en una cárcel de los Estados Unidos”, comentó.



Por este miedo, 'La viuda negra', en 1994, le pidió a Cosby secuestrar al hijo del expresidente John F. Kennedy, pues de esa forma ella podía pedir su salida de la cárcel a cambio de respetar su vida y liberarlo.

Cosby no apoyó su idea y en lugar de hacerle caso se acercó a las autoridades y reveló los planes que tenía la colombiana. Por esta razón, él tenía temor de que Griselda Blanco lo asesinará, además, después ella se enteró de que la había engañado con otra mujer.



“Mi reacción inicial fue que no quería estar en eso, yo era un vendedor de drogas, no un secuestrador, pero momentos desesperados traen decisiones desesperadas. En su mente pensó en secuestrar a Kennedy y pedir su liberación, yo estaba en total desacuerdo con eso. Yo le tenía miedo a Griselda porque era una mujer para la que la confianza era crucial, yo la irrespeté al dormir con otra mujer”, concluyó Cosby.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

