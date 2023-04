En el ojo del huracán se encuentra el alcalde del municipio de Calima El Darién, Alfonso Mejía Londoño, luego de que fuese grabado en aparente estado de embriaguez desnudándose en una reconocida discoteca del Valle del Cauca.



En las imágenes, que se hicieron virales en pocos minutos en las redes sociales, se puede ver al mandatario mostrando sus genitales en plena pista de baile. El hecho provocó que tres individuos se acercaran a recriminarle, pero Mejía los ignoró y siguió con la vergonzosa escena.



Hasta el momento el funcionario público no se ha referido a los hechos, aunque se conocieron algunas fotografías suyas siendo hospitalizado en la clínica Inbanaco de Cali, donde presuntamente estaría realizando exámenes de toxicología para descartar si su accionar fue producto de los efectos de la escopolamina o el licor adulterado.



No es la primera vez que un político se ve involucrado en este tipo de acontecimientos en el país. Aquí le mostramos algunos de los momentos más bochornosos que han vivido personalidades de la política colombiana que 'se pasaron de tragos'.



Senador Alex Flores



El congresista del Pacto Histórico también se vio envuelto en un escándalo a finales de 2022, cuando encaró a un policía a las afueras de un prestigioso hotel en Cartagena de Indias. Según se mencionó en su momento, el senador habría llegado al lobby para hacer el registro de una acompañante, pero la situación se acaloró cuando le pusieron algunas trabas.



Las autoridades dictaminaron que el funcionario se encontraba en evidente estado de embriaguez, increpando a los uniformados con gritos referentes al Paro Nacional.



“Oye cómo te llamas; asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes, cuéntales, la fuerza de la que tú haces parte, eres un asesino, cobarde”, se escucha en la grabación.



“Fui yo, le consta que fui yo, pégueme pa’ que vea, pégueme pa que vea usted, pégueme pa’ que vea que lo capturo, entonces no diga que fui yo, usted puede ser senador, pero a mí me respeta”, se le escucha responder a uno de los uniformados.

Carlos Henrique Martínez

El exconcejal de Chía es quizá una de las personalidades de la política colombiana más recordadas por protagonizar una escandalosa persecución policial a altas horas de la madrugada en 2013.



Entre sirenas y disparos, autoridades persiguieron al servidor publico por más de 30 minutos hasta que, de manera arbitraria, ingresó a la Escuela de Cadetes del Ejército con una camioneta blindada, donde fue aprendido por efectivos de la milicia y la policía.



La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años para el ejercicio de la función pública.



El Ministerio Público señala que Martínez Gallego se aprovechó de su investidura de concejal de Chía para evadir el llamado y consecuente procedimiento policial. Además, se negó a efectuarse la prueba de alcoholemia, como lo establece la norma de tránsito, “obteniendo para sí un beneficio en la medida en que dicha prueba fue realizada muy posteriormente a su aprehensión”.



Xinia Navarro

A mediados de 2019, se elegía al nuevo presidente del Concejo de Bogotá, la concejal del Polo Democrático, Xinia Navarro, estuvo en el 'ojo del huracán' por haber ido presuntamente borracha a la sesión. “Estoy cumpliendo años, cántenme”, fue una de las frases que pronunció en la audiencia.



Sin embargo, su partido la defendió de los señalamientos y salió a defenderse de las acusaciones realizadas a través de redes sociales. En una entrevista para ‘Noticias Caracol’ expresó que lo que se vio en el video es el “comportamiento de una mujer extrovertida” y que su voz enredada era producto de una “afección en la garganta”.

Luis Eduardo Garzón

Cuando se encontraba disfrutando de una rumba en Bucaramanga, unas cámaras de 'Caracol Noticias' pillaron embriagado en un andén al exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón en 2009. En medio de los tragos, decía groserías contra periodistas de ese canal.



Eduardo Merlano

Como olvidar a quien empezó a popularizar la icónica frase “¿usted no sabe quién soy yo?”. El que era senador de la República en 2012, se vio envuelto en un escándalo que al día de hoy se sigue recordando.



En medio de un procedimiento policial de control, los uniformados se toparon con Merlano en aparente estado de embriaguez y manejando su vehículo personal por las calles de Barranquilla.



Inmediatamente, las autoridades iniciaron el proceso de inmovilización del automotor y con el registro de la respectiva multa, pero el procedimiento se vio suspendido por las agresiones verbales del servidor público.



Usted no sabe quién soy yo... ¿Cómo le van a hacer una prueba de alcoholemia a un Senador de la República? 50 mil personas votaron por mí ¿y ustedes me van a faltar al respeto? ”, expresó.



La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al excongresista del partido de la U para ejercer cargos públicos 10 años.

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

