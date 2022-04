Marcelo Urbano es un albañil de Córdoba, en Argentina, que recientemente pudo comprobar que es hijo biológico de Eduardo Lapania, un empresario y presidente de una bodega de vinos.



Su historia, que podría adaptarse a una novela, dio inicio hace 58 años, cuando su madre, que trabajaba como personal de limpieza para los Lapania, quedó embarazada y fue despedida de la casa de familia.

Urbano creció en Villa del Soto con su abuela y tuvo que trabajar desde que tenía tan solo 14 años.

“De niño fui cartonero, tuve una vida muy campestre y fui empleado rural juntando algodón, aceitunas. Después, aprendí el oficio de albañil y me perfeccioné en impermeabilizar techos con lo que estuve por Rosario, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires. Toda mi vida fue trabajar. Fue una vida a los golpes pero trabajando”, le dijo a ‘El Clarín’.



Según él, cuando tenía 21 años se reunió con su padre para conocerlo, sin embargo, el hombre le dijo que “iba por el dinero” de su fortuna y Marcelo, molesto, se fue del bar y no volvió a tener contacto con Lapania hasta que se empezó a gestionar la prueba de paternidad.

El padre es Eduardo Lapania, un empresario y presidente de una bodega de vinos. Foto: iStock

Fue así como el Juzgado Civil Nº 84 de Capital Federal confirmó la paternidad del gran empresario con Marcelo.



Resulta que ahora, a los 58 años de vida de su hijo biológico, Lapania ahora será demandado por él por daños y perjuicios, ya que Urbano no tuvo las mismas oportunidades que los otros hijos que sí fueron reconocidos. Se estima que, de ganar la demanda, Urbano podría ganar hasta 100 millones de pesos argentinos, lo que equivale a unos 3.000 millones de pesos colombianos.

“Realmente lo que sé es por lo que dicen los abogados porque sinceramente no manejo cifras tan altas. Tengo algo de noción y sinceramente a mi edad el dinero no me interesa. Mi vida no va a cambiar pero quizás sí cambie la vida de mis hijos y mis nietos”, dijo Urbano para ‘Cba24N’.



La decisión de iniciar su proceso judicial inició luego de que la progenitora de Marcelo cayera enferma y le narrara la historia de su padre otra vez cuando se hallaba en cama. Fue por esto que el implicado decidió buscar al empresario por medio de la justicia y solicitar que se le hiciera una prueba de ADN que comprobara su relación de sangre.

Su abogado, por su parte, afirma que la fortuna que acumula el padre es “incalculable”, dado que exporta su vino a muchos países. No obstante, y a pesar del fallo, se dice que el empresario aún no lo reconoce como hijo.

