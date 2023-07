Por medio de sus redes sociales, el actor Sebastián Martínez confesó sobre una enfermedad que ha estado afectando su autoestima y su trabajo en las producciones.



Con el rostro rojo y ante su cámara contó a sus seguidores que tiene una enfermedad en su piel llamada rosácea.



“A mí me pasó por un estrés muy grande en un trabajo, una vez: pum me brotó la rosácea y para delante ha sido un tema", narró Martínez.



Recordemos que a rosácea es una enfermedad crónica que afecta la piel y algunas veces los ojos y además, causa enrojecimiento de la piel y espinillas, según indica Medline Plus.



Una vez el actor se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, buscó ayuda profesional para poder tratarlo. No obstante, aseguró que si bien se puede tratar, es difícil lidiar con eso.



“La rosácea es muy, muy complicada, se puede con tratamiento manejar, pero igual es difícil”, señaló el actor.



Según indicó el actor en redes sociales, se sentía emocionado porque empezó un tratamiento con láser que le ha funcionado y del que ha estado acompañado de una profesional.



Finalmente, Martínez aseguró que seguirá contando cómo avanza su proceso en caso de que le sirva a personas que tienen su misma enfermedad.

