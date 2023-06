El actor colombiano Rafael Novoa sufrió un accidente y así lo dio a conocer a través de las redes sociales, el bogotano tuvo una caída que le provocó una fractura en uno de sus pies.



De acuerdo con la información publicada por el artista, una ‘mala caída’ le causó una fractura en uno de los dedos del pie, por lo que tuvo que asistir a un centro médico para ser atendido por urgencias.



Rafael llegó a la clínica Santa Fe de Bogotá para ser evaluado por los especialistas, quienes le tomaron una serie de radiografías para saber exactamente qué le había pasado tras la caída.

“Tuve una caída… Una mala caída. Me he lastimado el pie y no sé por qué, ni qué fue exactamente lo que me pasó. Es lo que vamos a averiguar. Nos tocó dar toda la vuelta por fuera porque está en remodelación la Clínica Santa Fe, pero bueno. Vamos a ver, ojalá no sea nada grave”, afirmó.



El actor de producciones como ‘Pura Sangre’, ‘Bloque de Búsqueda’, ‘El señor de los cielos’, ‘A Corazón abierto’, y ‘Las trampas del amor’ reveló que sufrió una rotura en uno de los dedos (metatarsiano) de su pie izquierdo.



Además, Novoa indicó que los médicos decidieron enyesar el pie izquierdo y deberá caminar con la ayuda de unas muletas, mientras se recupera de la fractura que le produjo la caída.

Afortunadamente, el actor de 51 años de edad no tuvo que ser hospitalizado tras la valoración de los médicos y salió de la clínica Santa Fe en silla de ruedas para dirigirse a su vivienda, en donde comenzó su proceso de recuperación.

