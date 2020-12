Julián Román respondió a críticas que recibió por comprarse una Harley

El actor colombiano Julián Román, quien ha dejado claro sus posiciones antiuribistas, fue tendencia en el país luego de que se publicara un video en el cual se le observa recibiendo su nueva moto Harley.



"Vamos a ver cómo quedó la consentida", dice Julián a la cámara mientras se acerca hacia la motocicleta. "Tremenda. Wow", exclama al verla.



En seguida, la vendedora le explica algunas de las características de su nueva adquisición: capa de cristal, color mate que no da brillos pero sí una protección por tres años y efecto hidrofóbico que repele el agua.



Tras la publicación del clip, el artista fue blanco de una lluvia de críticas por parte de algunas cuentas uribistas debido a su adquisición y posición política.



“Un socialista en Harley, vea pues, se modernizó entonces”, escribió en la red social una cuenta que se declara uribista y de derecha, y que compartió la grabación.

Un Socialista en Harley🤔🤔🤔🤔🤔 vea pues se modernizó entonces.🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/q3SYMXKPwu — Gus (@GUSMALDONADOS) December 19, 2020

María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democratico, también criticó a Román: “Todo comunista ama lo que dice que odia”.

Todo comunista ama lo que dice que odia. https://t.co/kEOyloWXLp — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 20, 2020

El actor, por su parte, respondió a las críticas en varios trinos y tomó con humor el asunto. En uno de ellos dijo: “Hay una gran diferencia entre comprar moto y votos... Besos”.



Hay una gran diferencia entre comprar moto y votos... besos! — Julián Román (@JulianRoman) December 20, 2020

Otros usuarios lo defendieron ante las críticas, afirmando que las personas tienen el derecho de adquirir las cosas que deseen cuando es con "trabajo honesto".



Mario, el vocalista de la banda Doctor Krapula escribió en Twitter: “Les molesta que mi compadre Julián Román tenga moto, pero no sierra”.

Les molesta que mi compadre @JulianRoman tenga moto pero no sierra! — Doctor Krapula Mario (@subcantante) December 20, 2020

“Mira, Julián Román, que no hay nada más bueno que conseguir uno sus cositas trabajando honestamente. Algunos no lo entienden porque no saben qué es eso. Un abrazo”, dijo la presentadora Mónica Rodríguez.

Mira @JulianRoman que no hay nada más bueno que conseguir uno sus cositas trabajando honestamente. Algunos no lo entienden porque no saben qué es eso. Un abrazo. — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) December 20, 2020

Otros de los comentarios favor de Román fueron: “Disfrute todo lo que se merece mientras trabaja para la gente", “dinero bien ganado y sudado peso a peso, no robado ni a los demás ni al Estado” y “ese cuento de que por ser de izquierda debo vivir sin un peso es cuento chimbo”.



