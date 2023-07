El reconocido actor Javier Ramírez reveló a través de sus redes sociales la estresante experiencia de la que fue víctima a causa del robo de sus pertenencias.



El actor narró que fue asaltado en Estados Unidos, país al que se trasladó hace unos meses con la intención de "buscar mejores oportunidades", según afirmó en un video de despedida.

@javierramireze1 Adiós Colombia, te dejo con muchos recuerdos que llevaré por siempre!! Oficialmente soy un inmigrante en USA 🇺🇸 Espero que puedas acompañarme en este nuevo capítulo de mi vida. ♬ sonido original - Javier Ramírez

El presentador se mudó a New York con su madre y bajo la residencia permanente, así que le dejó claro a sus amigos y seguidores que estará una larga temporada en dicho país.



Por ello, sus fanáticos quedaron sorprendidos cuando les comentó que se había mudado pensando en su seguridad y aún así se había dado cuenta que en cualquier sitio se puede estar en riesgo.



"Me robaron por primera vez en mi vida, creo que esto fue una lección, salí de Colombia dizque por seguridad, pero en cualquier lugar uno está expuesto, sin importar donde sea".

El hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial al que decidió acudir para comprar un cargador que le hacia falta a su portátil.



Entre la confianza y la distracción el influencer no tiene claro si su carro quedó sin seguro. Sin embargo, recuerda que este quedó con las ventanas parcialmente abiertas antes de ingresar al parqueadero, pero no le prestó atención.



No fue hasta que llegó a la vivienda que notó la ausencia de la maleta con todos sus objetos de valor donde tenía un computador, la cámara, la memoria y los cargadores.



"Llegamos y cuando me iba a bajar no estaba la maleta, entonces me asusté, pero empecé a buscarla. Incluso entré a la casa y a mi cuarto. Cuando me di cuenta que realmente no estaba en ningún lado".

Mientras su madre estaba llamando a la Policía, el escritor aprovechó para intentar localizar su dispositivo a través del aplicativo 'Find My' de Apple, donde se puede encontrar la ubicación de los mismos, en caso de hurto o perdida.



Gracias a ello, logró visualizar que sus pertenencias se encontraban en un vecindario especifico del que se desconoce su nombre.



Pese al aviso y la información que tanto el como su madre le proporcionaron a las autoridades, estas afirmaron que no encontraron el computador. Ya que, solo ingresaron al garaje de la vivienda, pero no tenían una orden para registrarla.



"Ellos dijeron: 'Solo preguntamos por el computador, no tenemos orden para entrar, fuimos a ver si estaba la maleta con la descripción que nos diste, pero nada'. No pues obvio, o sea, si alguien va a preguntar a una casa a preguntar por un computador pues obvio van a decir que no", afirmó Ramírez en en su canal de YouTube.



No obstante, el actor acudió a otro agente comentándole la situación, que posteriormente le confirmó que pudo recuperar el portátil junto a los demás objetos de valor.



Ante el susto, Javier afirmó que le tranquilizó que haya habido una reacción, pese al protocolo inicial, que igual le permitió recuperar sus objetos de gran valor.



