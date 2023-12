El actor Gary Oldman contó cómo 'Harry Potter' salvó su vida en sus momentos más bajos

Garry Oldman es una de las figuras más reconocidas en la industria del cine. El actor fue parte de películas como 'El perfecto asesino', 'Drácula, de Bram Stoker', 'El quinto elemento', dos de las cintas de 'Batman' y 'Harry Potter'.

'Harry Potter' salvó su vida

En el año 2001, cuando el actor tenía 42 años, pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida: se divorció de Donya Fiorentino, con quien estuvo casado durante cinco años, y fue llevado a juicio por las acusaciones de su expareja por agresión y abuso.

"A los 42 años, me desperté divorciado con la custodia de mis hijos y eso en sí mismo fue difícil, ya que hubo un cambio en la industria, en la que muchas producciones comenzaron a rodarse en Budapest, en Praga o en Australia", contó el actor para el programa 'The Drew Barrymore Show'.



En esa época, el también director de cine ya era conocido en la industria por su papel de 'Norman Stansfield', el antagonista de la cinta 'El perfecto asesino' de 1994. Su personaje era el de un agente corrupto de la DEA y se encargó de asesinar a toda la familia de 'Mathilda'.



Además, fue el actor protagónico del 'film', 'Drácula, de Bram Stoker', una película de terror y romance estadounidense estrenada en 1992.

(Lea: Dinero, poder, apocalipsis: estas son las mejores series de 2023).

Facebook Twitter Linkedin

El actor interpretó dos papeles que lo hicieron conocido. Foto: El perfecto asesino y Drácula, de Bram Stoker.

Tras este periodo de éxito, la nueva década le trajo un momento difícil para su vida. Su esposa le pidió el divorcio y lo demandó por agresión y abuso. Sin embargo, un juez desestimó las acusaciones y le dieron la custodia de sus hijos.



Con este nuevo comienzo a su vida llego la oportunidad de ser parte de una de las franquicias más famosas de todos los tiempos, la de 'Harry Potter' que, en ese momento, contaba con dos cintas exitosas: 'Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Harry Potter y la cámara secreta', las cuales se basaban en los libros de J. K. Rowling.

(A continuación: Julia Child: así nació la serie sobre la vida de la cocinera que rompió los esquemas).

El tercer capítulo de la historia del mago más famoso, 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban', introdujo a su trama a un nuevo personaje llamado 'Sirius Black', un convicto que escapó de la prisión de Azkaban. Este fue protagonizado por Garry Oldman.

La oportunidad le dio el tiempo perfecto para dedicarse a sus hijos y trabajar en lo que más ama: actuar. Además, ser el detective 'James Gordon', en las dos primeras películas de 'Batman', protagonizadas por el actor Christian Bale, también le salvaron la vida.

(De interés: Los 10 programas de Netflix más vistos en la primera mitad de 2023).

"Gracias a Dios por 'Harry Potter'. Gracias a Dios por las dos, 'Batman' y 'Harry Potter'. Me salvaron, porque significaba que podía hacer la menor cantidad de trabajo por la mayor cantidad de dinero y luego estar en casa con los niños", contó a 'The Drew Barrymore Show'.



Además, agregó: "Cuando hicimos la primera 'Batman', Londres era 'Gotham'. Hice 27 viajes de ida y vuelta volando desde Los Ángeles. Volaba por un día. Hacía una toma al día. Para crédito de Chris Nolan, cumplió con el calendario. Iba a casa por tres días. Volvía por dos. Iba a casa por un fin de semana. Volvía por un día (...), de no ser así, sentía que mis hijos estaban siendo criados por una niñera", aseguró Oldman.

Café temático inspirado en el universo de 'Harry Potter'



Más noticias en EL TIEMPO

Las bucaneras: razones para ver la serie que ocupa el espacio de Bridgerton hasta 2024

El nuevo 'thriller' del director de 'Sexto Sentido' que llega a Netflix

Revelan la causa de muerte de André Braugher, actor de la serie 'Brooklyn 99'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO