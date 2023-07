El actor Diego Trujillo quien interpretaba a 'Emilio Iriarte' en la telenovela 'Los Reyes', reveló hace pocos días, algunos secretos que sucedieron durante la grabación.



En el video, el actor le cuenta a sus más de 26.000 suscriptores de su canal de YouTube, contó datos curiosos y anécdotas del proyecto televisivo, que fue uno de los más vistos durante el 2005.

Cabe recordar que 'Los Reyes' fue una novela del Canal RCN que contaba la historia de una familia humilde que por azares del destino y por evitar el suicidio de la dueña de una compañía, el jefe de la familia logra un importante cargo como presidente de esa empresa.



Como primer dato curioso que contó Trujillo fue que la novela fue una adaptación de una producción argentina llamada: 'Los Roldán' y que el director de la versión colombiana, Mario Rivero, puso como única condición al adquirirla que se colombianizara por completo,



En el momento en que los encargados de la producción argentina visitaran Colombia para ver el resultado del cambio, quedaron asombrados.



“Tan es así, que alguna vez uno de los libretistas o productores, no estoy muy seguro, vino a Colombia para ver el primer capítulo de Los Reyes y casi que con lágrimas en los ojos dijo algo así como: ‘yo no puedo creer que algo escrito por mí se pueda ver tan bien hecho en otro país”, expresó Trujillo en el video.



De igual forma, el actor reconoce que sin la improvisación de él y de Enrique Carriazo, en su papel de 'Edilberto Reyes', la novela no hubiera sido igual y recordó algunas escenas en las cuales se salieron del libreto para armarlas a su manera: "es el caso de la escena en donde Iriarte dice que quiere una habitación con una buena vista, un ambiente ecológico. Reyes lo traduce a su manera y dice que él también quiere una habitación con una vista coprológica y eso son todos inventos de Enrique para enriquecer a su personaje, de los cuales también me agarro yo para contestarle que claro, que él quiere una habitación con una vista coprológica porque él es coprófago”.



Así mismo, reconoce que el director de la novela Mario Rivero, les permitía la improvisación, lo que hizo que la producción fuera un éxito y la excelente conexión entre los actores hacían que todo surgiera de manera natural y que muchas veces Enrique Carriazo y él "no podían de la risa".



"Como por ejemplo cuando Edilberto cogía las uvitas para darle la propina al muchacho que les está ayudando a cargar las maletas en el hotel y luego Iriarte, uno piensa que va a sacar plata y resultas que saca la tarjeta para recomendarle una despulpadora para las dos uvas, de verdad que no sé de dónde sacábamos tanta cosa".



