El actor de 'Los hechiceros de Waverly Place' que ahora vende contenido en OnlyFans

'Los Hechiceros de Waverly Place' es una de las series más recordadas de ‘Disney Channel’, que fue protagonizada por Selena Gómez, David Henrie y Jake T. Austin. Estos tres actores dieron vida a Alex, Justin y Max Russo, entre 2007 y 2012.



Durante el desarrollo de la exitosa serie, los hermanos Russo trabajan en controlar sus habilidades mágicas, ya que viven bajo la presión de que algún día competirán para ganar la custodia exclusiva de los poderes de su familia.

En las últimas semanas, se conoció que se estaría trabajando en una secuela de la reconocida serie, pues finalizó hace más de 10 años, y el portal ‘Deadline’ aseguró que Disney estaría trabajando en un piloto de una secuela con la producción ejecutiva de Selena Gómez y David Henrie, quienes también volverán a interpretar a Alex y Justin Russo.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Dan Benson no podrá participar en la producción de la secuela, ya que, tras su paso por la pantalla de Disney, no pudo encontrar trabajo en el mundo del entretenimiento y actualmente vende contenido en la plataforma OnlyFans.



El actor Dan Benson, dio vida a Zeke Beakerman, uno de los personajes principales de la serie y actualmente tiene 36 años de edad.



Luego de conocerse que se realizará una secuela de la exitosa serie, el estadounidense le dijo al portal ‘TMZ’ que no fue invitado a participar de la producción y que tampoco espera que lo llamen, ya que por dedicarse a la industria porno desde hace varios años fue ‘vetado’.



“Creo que es superemocionante que los fans tengan la oportunidad de revivir su infancia y ver regresar a los personajes que solían amar. Me encanta la premisa y la nueva idea que están desarrollando para el programa. Sin embargo, también me siento triste porque estoy seguro de que no formaré parte del proyecto”, le dijo Benson a ‘TMZ’.

En 2022 el actor abrió su cuenta en TikTok y allí le contó a sus seguidores cómo tomó la decisión de incursionar en OnlyFans y vender contenido pornográfico en internet.



Según dijo Benson en una de las publicaciones en la red social, esta era la única forma que tenía para ponerse de pie, porque estaba convencido de que nunca volvería a alcanzar un éxito de la magnitud de 'Los hechiceros de Waverly Place' y con esta carrera en redes sociales podría ser ‘su propio jefe’.



“Estoy muy dividido, sintiendo felicidad y, al mismo tiempo, frustración. Sí, creo que hacer contenido para adultos complicó la posibilidad de que trajeran de vuelta a mi personaje”, puntualizó.

