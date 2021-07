La historia del 'casting sórdido' al cual acudió el actor Andrés Parra

El actor colombiano Andrés Parra, reconocido por sus papeles de Pablo Escobar en ‘Escobar, el patrón del mal’ y Hugo Chávez en ‘El comandante', fue protagonista de un controversial casting.

Parra narró a través de su cuenta de Twitter que lo que pensaba que era un casting de actuación, a sus 16 años, terminó en una revisión detallada de su cuerpo desnudo. "Mucho después vine a captar lo realmente sórdido de esta situación…", escribió.



La actuación siempre había sido su sueño y desde los 11 años se volvió miembro de un grupo de teatro en el colegio, llamado 'Camaleón'. En ese momento lo dirigía la actriz Patricia Llinás. En ese grupo conoció a un amigo que ya se encontraba inmiscuido en el medio de la televisión, según narró Parra.



Su compañero le preguntó si ya había hecho algún casting pero Parra no sabía qué era eso.



"No tenía puñeta idea de qué coño era un casting. Yo era un gordito teatrero de 16 años ¿sí me comprende?", publicó el artista.



Su amigo le contó de una persona que hacía castings para salir en televisión y que podía sacar una "cita" con él. "Y yo en la re ingenuidad, todo emocionado: ¡Listo marica de una! ¡Yo voy! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay pa’ dañar?", escribió.

La cita fue cuadrada para las 6:30 p. m. en una casa en el sector del Virrey, en Bogotá. Parra fue después del colegio y de ida, en bus, estaba nervioso, relata. "Será que me tocará declamar algo, un poema, hacer de loco, qué tendré que actuar", se preguntaba.



Cuando llegó a la dirección que le habían indicado y timbró, un hombre "grande", de alrededor de 25 años, lo saludó y le dijo: "¿Tú eres Andrés?". A lo que respondió que sí y lo hizo pasar. Parra lo describió como una oficina "play, con muebles modernos, de colores, una mesa y todo muy a la moda". El sujeto le dio un formulario para llenar sus datos mientras iban hablando.



El hombre le preguntó si tenía experiencia y si ya había actuado anteriormente. Andrés le contó que había estado actuando con el grupo de teatro y que había hecho el papel de Sancho Panza, personaje del Quijote de la Mancha. Cuando terminó el papeleo, el sujeto le indicó que se levantara y empezara a girarse para poderlo ver bien.



"Y va y me dice: Quítate la camiseta", cuenta Parra. "Y yo por dentro hp qué oso, porque a mi me daban mucha pena las tetas que tenía de gordito", dijo. Él no lo dudó, pensó que para ser actor eso era necesario, y se quitó el saco de sudadera que llevaba puesto. El hombre seguía observándolo y le dijo: "Quítate todo".

Bueno mis ñeros pillen esta historia tan HP q me pasó a mi.



Mucho después vine a captar lo realmente sórdido de esta situación…



"Y yo sin mente, pensé. Si ya me vio las tetas pues vale huevo que me vea el pipí", cuenta Andrés. De un momento a otro, el sujeto le tocó las nalgas y le indicó que tenía algunas estrías. "Lo peor del cuento es que yo sano, o sea era incómodo pero yo juraba que para ser actor pues esto era lo que había que hacer", escribió.



El hombre siguió observándolo desnudo, le pasaba la mano por la espalda y las piernas y luego le dio la orden de vestirse. Luego le pregunta: "¿Andrés tú eres de ambiente?". El actor le respondió: "¡Sí señor! Claro que sí. A mí me gustan mucho las fiestas… Y el baile y eso. Soy de mucho ambiente". El hombre lo corrigió y le dijo que le estaba preguntando si era gay.



(Siga leyendo: Inspirador: niño le da un bello concierto a su padre en UCI).



Ahí se dieron cuenta que todo había sido una confusión. Le pidió a Parra salir del lugar y que estuviera pendiente de cualquier cosa.



"Yo fui tan ingenuo que de verdad llegué a mi casa normal, de verdad, o sea realmente sólo pensaba en que ese man me había visto las tetas", finalizó el actor.

