El pasado miércoles 28 de septiembre, el controversial actor mexicano de telenovelas Alfredo Adame conmocionó a todos sus seguidores cuando anunció, a través de su cuenta de Instagram, que había sido víctima de una brutal golpiza por parte de unos “malandros” que, aparentemente, le habrían provocado graves lesiones en su rostro.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves. Después les cuento, estoy bien”, fue el mensaje con el que el ex aspirante político acompañó unas imágenes en las que se le ve vistiendo ropa deportiva y con el ojo derecho visiblemente amoratado, con puntadas y rastros de sangre.

Según cuenta el también conductor de televisión, los hechos se habrían presentado luego de que bajase a arreglar una llanta en su lugar de residencia, en Tepepan, un sector de la Ciudad de México. “De repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante y llegaban camionetas, patrullas y todo este rollo con las sirenas, dije: ‘Algo ha de haber pasado’”, comentó Adame por llamada telefónica al programa mexicano anteriormente mencionado.

Al llegar a su casa el actor recordado por su participación en telenovelas como ‘Cuando me Enamoro’ y ‘Carita de Ángel’ se encontró con un panorama para nada alentador: “Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina: ‘¿Oye, qué pasó?’, y me dice: ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’. Se bajaron y lo asesinaron”.

Sin embargo, la situación no quedó allí, lo que sobrevino fue aún peor. “Llega un cuate -hombre- en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice: ‘Mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo y artero”, contó Adame, quien dice que le ofreció ayuda al sujeto pensando que la señora herida se encontraba embarazada. No obstante, una inesperada ola de insultos y golpes se cernió sobre él.

“Me dijo: ‘Tú lárgate de aquí, hijo de la chin(...), ¿qué haces aquí, pinc(...) chismoso’? Me tira un trancazo en la cara y luego una patada, se da la vuelta y le digo: ‘A ver hijo de la chin(...)’ y le tiro una patada”, explicó Adame por teléfono al programa mientras se encontraba en la Fiscalía esperando para interponer una denuncia por lesiones personales e intento de homicidio.

El actor finalizó diciendo que: “Llega uno (un sujeto) por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”. A raíz de la paliza que recibió fue trasladado en patrulla desde la Fiscalía 3 de Tlalpan al Hospital General Dr. Manuel Gea González, donde evaluaron su condición.

De acuerdo con algunos medios mexicanos, los presuntos sujetos responsables de la brutal golpiza al presentador de televisión ya se encuentran en custodia de las autoridades gracias a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que permitieron dar con su captura.

