Álex Adames, actor colombo-venezolano, quien ha interpretado varios personajes en cine y televisión, como 'padres e hijos', compartió a través de sus redes sociales que su hijo Jerónimo sufrió un accidente, por el cual fue intervenido quirúrgicamente.



La noticia de su hijo fue dada a conocer la semana pasada, cuando contó que el niño se encontraba hospitalizado y esperaban que su recuperación fuera óptima para que no lo tuvieran que operar. “Tenemos todavía una esperanza, una luz de que no se vaya a realizar la cirugía, de pronto puedan encontrar mejor su piel”.



“Él está bien, actualmente se encuentra hospitalizado. Agradecemos sus oraciones y pronto les compartiremos lo sucedido. Bendiciones”, señaló en aquella ocasión Adames.



Sin embargo, aunque el actor y su esposa Luz del Sol Neisa han publicado sobre el estado de salud del menor, no se han referido a lo que causó el accidente.



De igual manera, el 22 de junio, el actor publicó una historia en Instagram, en la cual aclaró junto con su prometida que Jerónimo salió bien de su cirugía.



“Efectivamente a nuestro niño sí le hicieron la cirugía. Hoy en la mañana le destaparon su herida y revisaron que no había sanado como los doctores esperaban, entonces procedieron a quitarle toda la pielecita muerta que tenía. ya salió y le fue muy bien”, aseguró.



Asimismo, contó que, bajo dictámenes médicos ,el bebé se encuentra bien de salud, sin embargo su recuperación se extenderá: “Vamos a estar unos días más acá. Gracias por sus oraciones y por estar pendientes”.



Cabe destacar que la pareja tiene dos hijos: Jerónimo es su segundo bebé y Mateo es el primogénito. El actor -quien también participó en '4 elementos'- es un papá orgulloso, ya que en sus redes sociales muestra a toda su familia divirtiéndose en el día a día.

