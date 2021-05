¿En verdad sirven los ejercicios posparto de Luisa Fernanda W?

La pareja formada por la ‘influencer’ Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno tuvo a su primer hijo a finales de octubre de 2020.



Desde entonces, ella ha hablado abiertamente acerca de su recuperación y su proceso como madre.

El pasado 25 de febrero, Luisa publicó un video en su cuenta de Instagram explicando qué hizo para tener de vuelta su figura después del nacimiento de Máximo.

Ella dijo que no se limitó durante el embarazo: “yo fui una mujer embarazada que escuchó sus antojos, comí lo que quise”. Y, según contó, durante los primeros cuarenta días posparto no hizo ejercicio.



Dos entrenadores le ayudaron en su proceso. “Primero, tomándome una nutrición todos los días y, durante el embarazo, haciendo ejercicios”, los cuales fueron guiados y eran especiales para mujeres embarazadas.



“En el posparto, la nutrición que les conté me ayudó a desinflamar”, comentó.

Sin embargo, en estos últimos días compartió otro ‘truco’ que le ha ayudado: los abdominales hipopresivos (consisten en ejercer presión en la zona abdominal, mezclada con la respiración).



Este tema despertó la curiosidad, y hasta la incredulidad, de sus seguidores.



Vale la pena resaltar que, desde 1985, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos incluyó el ejercicio como parte de las estrategias para disminuir las complicaciones maternas durante y después del embarazo.



Así que, para resolver cualquier duda, EL TIEMPO entrevistó a Sergio Urbina, médico especialista en Ginecología y Obstetricia y en Medicina Materno Fetal y Perinatología del Centro Médico VITTA.

Según el experto, la actividad física es esencial para disminuir complicaciones durante el embarazo y las mujeres pueden empezar a realizarla justo después del parto, pero deben mantener la mayor prudencia posible en el tipo de ejercicio.



En cuanto a los métodos para ‘recuperar la figura’, Uribe reflexiona sobre la efectividad vs. la eficiencia: el primer caso puede referirse a la manera más rápida en relación al costo y el segundo atiende a las necesidades de cada paciente.



Es decir: si se habla de efectividad “podría ser la cirugía plástica” o si la persona practicaba un deporte con anterioridad podría retomarlo.



Sin embargo, siempre será más importante y bueno para la salud llevar una dieta balanceada y un estilo de vida saludable, siguiendo recomendaciones de profesionales.



Tal y como afirma Urbina: “como especialista creo que la mejor manera es todo lo que esté relacionado con el ejercicio y la dieta”.



De hecho, recomienda hacer spinning o montar bicicleta, ejercicios que no son de intensidad tan alta.



Ahora, frente a los abdominales hipopresivos que recomendó Luisa Fernanda W, el especialista señaló: “es válido, sí. Se podría recomendar para el posparto”, pero no hay evidencia de que, en específico, esos ejercicios sean los más eficientes.

Es importante recordar que, antes de seguir las recomendaciones de cualquier persona que no sea experta en el tema, lo ideal es consultar a un especialista.



De lo contrario, es posible que no consiga los resultados esperados y, en el peor de los casos, puede poner en riesgo su salud.

